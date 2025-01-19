ইসলামিক অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা: ইসরাইল মানবতার শত্রু

হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সত্ত্বেও ইসরায়েল গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
দ্য কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর), দেশের বৃহত্তম নাগরিক অধিকার এবং মুসলিম অ্যাডভোকেসি সংস্থা, শুক্রবার প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত বিডেন এবং ট্রাম্পকে যতটা সম্ভব ফিলিস্তিনিকে হত্যার চেষ্টা বন্ধ করার জন্য ইসরায়েলি শাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
CAIR উল্লেখ করেছে যে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর যুদ্ধ-অপরাধ সরকার প্রাথমিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকে 28 শিশু এবং 31 জন মহিলা সহ কমপক্ষে 113 ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে এবং একটি ইসরায়েলি বন্দিকে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে যে মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত করে যে শুধুমাত্র গত 24 ঘন্টায়, ইসরায়েলি হামলায় পরিবারের বিরুদ্ধে চারটি গণহত্যায় 88 ফিলিস্তিনি নিহত এবং 189 জন আহত হয়েছে। বোমা হামলা অব্যাহত রয়েছে, যদিও ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিয়েছে যা রবিবার কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
CAIR ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এডওয়ার্ড আহমেদ মিচেল এক বিবৃতিতে বলেছেন: আমরা প্রেসিডেন্ট বিডেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ট্রাম্পকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগে যতটা সম্ভব ফিলিস্তিনিকে হত্যার চেষ্টা বন্ধ করার জন্য ইসরায়েলি সরকারকে আহ্বান জানাই। ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের অকথ্য গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ভিড়, যা ইসরায়েলি বন্দীদের জীবনকেও বিপন্ন করে তোলে, সর্বশেষ অনুস্মারক যে এই গণহত্যাকারী সরকার মানুষের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে না।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে বৃহস্পতিবার, CAIR প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত ট্রাম্পকে নেতানিয়াহুকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি নাশকতার চেষ্টা বন্ধ করতে বলেছে এবং যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকে গাজায় ইসরায়েলি সরকারের নৃশংস হামলার নিন্দা জানিয়েছে। 4260678#
342/