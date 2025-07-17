আহলে বাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আজ সকালে বিচার বিভাগের প্রধান ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এবং সারা দেশের বিচারালয়ের প্রধানদের সাথে এক বৈঠকে সাম্প্রতিক চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে ইরানের জাতির মহান কাজের বিশ্লেষণ এবং আগ্রাসীদের হিসাব-নিকাশ ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি ইরানকে রক্ষার জন্য রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ধর্মীয় ওজনের সকল ভিন্নতা সত্ত্বেও ইরানের জাতির বিশাল ঐক্যের কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন: "সকলের দায়িত্ব হলো এই জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা।"
হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেই বলেন: "১২ দিনের যুদ্ধে জনগণের মহান কাজ ছিল জাতীয় সংকল্প, ইচ্ছা এবং আত্মবিশ্বাসের ধরনের, কারণ আমেরিকা এবং তার শিকল বাঁধা কুকুর, সিয়োনবাদী শাসকগোষ্ঠীর মতো শক্তির মোকাবিলায় আত্মা ও প্রস্তুতির উপস্থিতি অত্যন্ত মূল্যবান।"
তিনি পাহলভি শাসনের এজেন্টদের প্রকাশিত স্মৃতিকথা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা এমনকি গোপনে এবং ব্যক্তিগত বৈঠকেও আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস করতেন না। তিনি উল্লেখ করেন: "সেই সময় থেকে ইরান এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে এটি কেবল আমেরিকাকে ভয় পায় না, বরং তাকে ভয় দেখায়, এবং এই আত্মা ও জাতীয় সংকল্পই ইরানকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করায় এবং তার বড় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে।"
বিপ্লবের নেতা জোর দিয়ে বলেছেন যে, বন্ধু এবং শত্রু উভয়কেই জানতে হবে যে ইরানের জাতি কোনো ময়দানে দুর্বল পক্ষ হিসাবে উপস্থিত হবে না। তিনি আরও বলেন: "আমাদের কাছে যুক্তি এবং সামরিক শক্তির মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রয়েছে, সুতরাং কূটনৈতিক ময়দানে হোক বা সামরিক ময়দানে, যখনই আমরা প্রবেশ করব, আল্লাহর সাহায্যে আমরা পূর্ণ হাতে প্রবেশ করব।"
হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেই জোর দিয়ে বলেছেন: "যদিও আমরা সিয়োনবাদী শাসকগোষ্ঠীকে ক্যান্সার এবং আমেরিকাকে এর সমর্থনের জন্য অপরাধী মনে করি, তবুও আমরা যুদ্ধের দিকে যাইনি, যদিও যখনই শত্রু আক্রমণ করেছে, আমাদের জবাব ছিল বিধ্বংসী ও দৃঢ়।"
তিনি সিয়োনবাদী শাসকগোষ্ঠীর আমেরিকার কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়াকে ইরানের শক্তিশালী ও দৃঢ় প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট কারণ বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন: "যদি সিয়োনবাদী শাসকগোষ্ঠী নমনীয় না হয়ে মাটিতে মিশে না যেত এবং নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম না হতো, তাহলে এভাবে আমেরিকার দ্বারস্থ হতো না, কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা ইসলামি প্রজাতন্ত্রের মোকাবিলায় পারবে না।"
বিপ্লবের নেতা আমেরিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে ইরানের পাল্টা আঘাতকে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল আঘাত বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন: "ইরানের আক্রান্ত কেন্দ্রটি ছিল আমেরিকার অঞ্চলের অত্যন্ত সংবেদনশীল কেন্দ্র, এবং যখনই সংবাদ সেন্সরশিপ প্রত্যাহার করা হবে, তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ইরান কত বড় আঘাত হেনেছে। অবশ্যই, আমেরিকা এবং অন্যদের উপর এর চেয়েও বড় আঘাত হানা সম্ভব।"
হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেই সাম্প্রতিক যুদ্ধে জাতীয় বিষয়টির উত্থানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শত্রুর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা বলে মনে করেন এবং বলেন: "আগ্রাসীদের হিসাব-নিকাশ এবং পরিকল্পনা ছিল যে, ইরানের কিছু ব্যক্তিত্ব এবং সংবেদনশীল কেন্দ্রে আক্রমণ করে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাবে, এবং তারপরে মুনাফিক ও রাজতন্ত্রবাদী থেকে শুরু করে গুণ্ডা ও বখাটেদের ভাড়াটে সেনাদের ঘুমন্ত কোষগুলোকে মাঠে নামিয়ে, তারা জনগণকে উস্কে দিয়ে এবং রাস্তায় নামিয়ে শাসনব্যবস্থার কাজ শেষ করতে পারবে।"
ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা উল্লেখ করেন: "কার্যত শত্রুর পরিকল্পনার ঠিক উল্টোটা ঘটেছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে রাজনৈতিক এবং এর মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু লোকের অনেক হিসাব-নিকাশও সঠিক নয়।"
তিনি আগ্রাসী শত্রুর চেহারা, পরিকল্পনা এবং লুকানো উদ্দেশ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন: "আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা বাতিল করেছেন এবং জনগণকে সরকার ও শাসনব্যবস্থার সমর্থনে মাঠে এনেছেন, এবং জনগণ শত্রুর ধারণার বিপরীতে শাসনব্যবস্থার জীবন ও আর্থিক সমর্থন দিতে এগিয়ে এসেছেন।"
বিপ্লবের নেতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মীয় ওজন এবং বিভিন্ন এমনকি বিপরীত রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিদের কথা বলা এবং একসাথে দাঁড়ানোকে একটি বিশাল জাতীয় ঐক্য তৈরির কারণ বলে উল্লেখ করেন এবং এই মহান ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেন: "সাংবাদিক, বিচারক, সরকারি কর্মকর্তা, আলেম এবং জুমার নামাজের ইমাম সহ সকলকেই জাতীয় ঐক্য রক্ষা ও সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে।"
তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা এবং ধর্মীয় ওজনের ভিন্নতাকে প্রিয় ইরান এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রতিরক্ষার নামে একটি সাধারণ সত্যের জন্য একসাথে দাঁড়ানোর পরিপন্থী মনে করেন না এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষার অপরিহার্যতার কথা বলতে গিয়ে বলেন: "ব্যাখ্যা ও ভুল ধারণা দূর করা প্রয়োজন, তবে অপ্রয়োজনীয় ত্রুটি টেনে আনা এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করা এবং ছোট ছোট বিষয় নিয়ে শোরগোল করা ক্ষতিকারক, এবং এমনকি ভুল ধারণার খণ্ডনও এমনভাবে করা উচিত যাতে দেশের জন্য কোনো সমস্যা তৈরি না হয়।"
হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেই শাসনব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং সাধারণ নীতি সমর্থন ও সমর্থনকে প্রয়োজনীয় ও উপকারী বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন: "তবে বিদ্যমান মতপার্থক্য এবং এই দল ও সেই দল করা, যা ক্ষতিকর, তা বাড়িয়ে তোলা উচিত নয়।"
তিনি বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে জনগণের সাধারণ উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে প্রয়োজনীয় ও ভালো বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন: "তবে অধৈর্যতা এবং পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করা এবং কেন অমুক কাজটি করা হয়নি তা নিয়ে প্রতিবাদ করা ক্ষতিকর।"
বিপ্লবের নেতা তার সর্বশেষ পরামর্শে, দায়িত্বশীল সামরিক ও কূটনৈতিক সংস্থাগুলোর শক্তি ও সঠিক নির্দেশনার সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার উপর জোর দিয়ে বলেন: "অবশ্যই, নির্দেশনার দিকে মনোযোগ দিতে হবে, কারণ বিশেষ করে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং কাজ যত্ন ও নির্ভুলতার সাথে করতে হবে।"
তিনি সামরিক বা কূটনৈতিক বিষয়ে একজন ব্যক্তির একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেন: "আমরা বলি না যে তারা তাদের প্রতিবাদ প্রকাশ করবে না, তবে প্রতিবাদ ও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য সুরে এবং তদন্ত ও তথ্য সংগ্রহের পরেই করা উচিত, কারণ কখনও কখনও মিডিয়ায় প্রতিফলিত কিছু মন্তব্য ও প্রতিবাদ অজ্ঞতার কারণে হয়।"
Your Comment