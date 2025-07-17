সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিক্রিয়ায় আরাগচির মন্তব্য/বিশ্বকে এই উন্মত্ত আগ্রাসন বন্ধ করতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী "সৈয়দ আব্বাস আরাগচি" বুধবার সিরিয়ায় সিয়োনবাদী শাসনের ব্যাপক হামলার প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন: "দুর্ভাগ্যবশত, এটি সম্পূর্ণ অনুমেয় ছিল। পরবর্তী রাজধানী কোথায়?"
এক্স নেটওয়ার্কে (টুইটার) তার বার্তার পূর্ণ পাঠ এবং তার অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো:
দুর্ভাগ্যবশত, এটি সম্পূর্ণ অনুমেয় ছিল। পরবর্তী রাজধানী কোথায়? বর্বর এবং লাগামহীন সিয়োনবাদী শাসন কোনো সীমা চেনে না এবং শুধুমাত্র একটি ভাষা বোঝে। বিশ্ব, অঞ্চল সহ, এই উন্মত্ত আগ্রাসন বন্ধ করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। ইরান সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন জানায় এবং সর্বদা সিরিয়ার জনগণের পাশে থাকবে।
