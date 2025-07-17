বাকাঈ: পশ্চিমারা ইসরায়েলি গণহত্যার সকল সমালোচককে নীরব করতে চাইছে

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা – আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র "ইসমাইল বাকাঈ" বুধবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাবেক পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান "জোসেপ বোরেল"-এর ইসরায়েলি শাসনের অপরাধের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনামূলক মন্তব্যের পরিপূরক হিসেবে এক্স (টুইটার) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বার্তা লিখেছেন।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাবেক পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান তার বার্তায় লিখেছিলেন: "ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল গতকাল ইসরায়েলের সহযোগিতা চুক্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত ধারা লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তবে এটি নিজেই একটি সিদ্ধান্ত: ইউরোপ ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধাপরাধের শাস্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং গাজায় গণহত্যা বিনা বাধায় চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।"
বাকাঈও এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "এবং এটি ফিলিস্তিনের বিশেষ প্রতিবেদক 'ফ্রানচেস্কা আলবানিজ'-কে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যাতে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের চলমান গণহত্যা ও বর্বরোচিত অপরাধের সকল সমালোচককে নীরব করা যায়।"
Your Comment