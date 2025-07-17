  1. Home
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্ট: ইরান সংক্রান্ত তিন ইউরোপীয় দেশের চুক্তির বিস্তারিত

১৭ জুলাই ২০২৫ - ১১:১৮
পশ্চিমা কূটনীতিকরা দাবি করেছেন যে, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি সম্মত হয়েছে যে যদি আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে একটি চুক্তিতে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হয়, তাহলে তারা ইরানের উপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনর্বহাল করবে।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, দুটি আমেরিকান কর্মকর্তা এবং দুটি ইউরোপীয় কূটনীতিকের নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানা গেছে যে, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানির জাতিসংঘে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতরা মঙ্গলবার জার্মানীর প্রতিনিধিত্ব কার্যালয়ে বৈঠক করেছেন যাতে ইরানের সাথে সম্ভাব্য চুক্তি অথবা দেশটির উপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল নিয়ে আলোচনা করা যায়।

আমেরিকান কর্মকর্তারা আরও বলেছেন যে, এই বিষয়টি সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী "মার্কো রুবিও" এবং এই তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে টেলিফোনেও আলোচনা করা হয়েছিল।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর মঙ্গলবার এই টেলিফোন কলের পর ঘোষণা করেছে যে, চারজনই নিশ্চিত করেছেন যে ইরান যেন পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন না করে।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি ২০১৫ সালের ইরান পারমাণবিক চুক্তির অংশ, যা জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অফ অ্যাকশন (জেসিপিওএ) নামে পরিচিত। এই চুক্তি তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে সীমিত করার বিনিময়ে দেশটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছিল, যে চুক্তি থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট "ডোনাল্ড ট্রাম্প" তার প্রথম মেয়াদে ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

ইউরোপীয় ত্রয়ী এই চুক্তি অনুযায়ী, "ট্রigger মেকানিজম" নামে পরিচিত একটি ধারা ব্যবহার করে ইরানের উপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনর্বহাল করতে পারে।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী "জাঁ-নোয়েল বারো" মঙ্গলবার দাবি করেছেন যে, তিনটি ইউরোপীয় দেশের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করার অধিকার রয়েছে।

ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তর একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে: বারো ইরানের বিষয়ে পারমাণবিক কর্মসূচির জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী কাঠামো তৈরির জন্য আলোচনা পুনরায় শুরু করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। ফ্রান্স, জার্মানি এবং ব্রিটেন, ইরানের কাছ থেকে আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত কোনো যাচাইযোগ্য প্রতিশ্রুতি ছাড়া, ১০ বছর আগে বাতিল হওয়া জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনরায় আরোপ করার অধিকার রাখে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্ট অনুযায়ী, কূটনীতিকরা ইউরোপীয় ত্রয়ীর মধ্যে প্রস্তাবিত চুক্তির বিস্তারিত প্রকাশ করেননি।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী "সৈয়দ আব্বাস আরাগচি" সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বলেছেন যে, ইসরায়েল এবং আমেরিকার তাদের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার পর যদি আর কোনো হামলা না হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, তাহলে তেহরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারমাণবিক আলোচনা পুনরায় শুরু করতে রাজি হবে।

তিনি বলেছেন যে, "এই ধরনের কাজ পুনরাবৃত্তি না হওয়ার একটি দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকতে হবে" এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, "ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা একটি সমাধানের পথে পৌঁছানোকে আরও কঠিন ও জটিল করে তুলেছে।"

১৩ জুন ভোরের দিকে সিয়োনবাদী শাসন ইরানের পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলা করার অজুহাতে ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হামলা শুরু করে, যখন তেহরান এবং ওয়াশিংটন ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং দেশটির নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আলোচনা করছিল। এরপর যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পর, ইসরায়েলের সাথে একত্রিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়।

