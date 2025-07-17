গাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধা ও রোগে ভুগছে

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী ত্রাণ ও কর্মসংস্থান সংস্থা (UNRWA)-এর মিডিয়া উপদেষ্টা ঘোষণা করেছেন: "গাজার মানবিক পরিস্থিতি দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং শত শত হাজার বাসিন্দা সম্পূর্ণ সেবা ব্যবস্থার পতনের সাথে সাথে ক্ষুধা ও রোগে ভুগছে।"
আদনান আবু হাসানা আরও বলেন: "আমরা এখন দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায় নিয়ে কথা বলছি। পরিস্থিতি অত্যন্ত তীব্র এবং অভূতপূর্বভাবে সংকটপূর্ণ হয়েছে, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত ও অসুস্থ। অপুষ্টি এবং অনিরাপদ ও দূষিত পানি পানের কারণে রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।"
জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী ত্রাণ ও কর্মসংস্থান সংস্থা (UNRWA)-এর মিডিয়া উপদেষ্টা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর গাজায় ফিরে আসার জন্য ইসরায়েলি পক্ষের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তির অবস্থানকে স্বাগত জানিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন: "UNRWA আশা করে যে এই চুক্তি প্রতিদিন শত শত ট্রাক খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রবেশের মাধ্যমে কার্যকর হবে।"
আদনান আবু হাসানা গাজায় আগত সাহায্যকে অপর্যাপ্ত বলে অভিহিত করে বলেন: "১৭ই মে থেকে এখন পর্যন্ত আগত চালান ১১ হাজার টনের বেশি নয়, যেখানে এই পরিমাণ শুধুমাত্র একদিনে গাজায় প্রবেশ করা উচিত ছিল।"
জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী ত্রাণ ও কর্মসংস্থান সংস্থা (UNRWA)-এর মিডিয়া উপদেষ্টা স্পষ্ট করে বলেছেন: "আমরা জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যে ইসরায়েলি পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করছি যাতে সীমান্ত খোলা হয় এবং মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি পায়।"
আদনান আবু হাসানা আমেরিকা ও সিয়োনবাদী শাসনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিতরণ কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং এটিকে "গাজার বাসিন্দাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধার মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ পদক্ষেপ" বলে অভিহিত করেছেন।
UNRWA-এর মিডিয়া উপদেষ্টা সিয়োনবাদী শাসনকে তথাকথিত 'গাজা প্রতিষ্ঠান' থেকে ফায়দা তোলার অভিযোগ করেছেন এবং এর উদ্দেশ্যকে বাসিন্দাদের গাজার দক্ষিণে টেনে নিয়ে যাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন, যা তাদের বিতাড়িত করার একটি ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত, এবং এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন।
জাতিসংঘের এই সংস্থা এর আগেও গাজা উপত্যকায় চলমান আগ্রাসন এবং পানীয় ও স্যানিটারি জলের অভাব এবং এই অঞ্চলে গরমের পরিণতিতে সৃষ্ট ভয়াবহ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল।
