হোমস শহরতলির শিয়া অধ্যুষিত গ্রামে গোলানি সরকারের বাহিনীর সশস্ত্র অভিযান

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনার রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থানীয় সূত্রগুলো হোমস প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরতলির আল-মাজরায়া গ্রামে গোলানি সরকারের অনুগত উপাদানগুলির সশস্ত্র হামলার খবর দিয়েছে। এই গ্রামটি, যা মূলত শিয়া অধ্যুষিত, সাম্প্রতিক সময়ে তীব্র সংঘর্ষ, ব্যাপক গোলাবর্ষণ এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সাক্ষী ছিল।
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই হামলায় একজন শহীদ এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এছাড়াও, হামলাকারীরা এই গ্রামের বহু তরুণ শিয়াকে আটক করেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, শিয়া অধ্যুষিত আল-মাজরায়া গ্রামে ভারী গোলাগুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং রাস্তায় আশ্রয় নেওয়া নারী ও শিশুদের চিৎকার ও আতঙ্কের দৃশ্য দেখা গেছে। এই অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত গোলানি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।
কয়েকদিন আগেও সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে হোমস শহরের কাছে শেখ "রাসূল শাহুদ" নামে এক সুপরিচিত সিরিয়ান শিয়া ধর্মগুরুর লাশ তার ব্যক্তিগত গাড়িতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, হোমস শহরের আশেপাশে এবং "আল-মাজরায়া" গ্রামে (যা এই ধর্মগুরুর জন্মস্থানও বটে) গোলানি সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপয়েন্টের কাছে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা সরাসরি তাকে গুলি করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের পর আল-মাজরায়া গ্রামে এই হত্যার নিন্দা জানিয়ে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
উল্লেখ্য, সিরিয়ার কেন্দ্রস্থলের হোমস প্রদেশ দেশটির শিয়াদের প্রধান বসতিগুলির মধ্যে একটি এবং প্রায় আশি হাজার সিরিয়ান শিয়া হোমস শহর এবং এর আশেপাশে অবস্থিত কয়েক ডজন গ্রামে বসবাস করে। হোমস প্রদেশের বহু শিয়া আসাদ সরকারের পতনের পর নিজেদের জীবনের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে লেবাননে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।
Your Comment