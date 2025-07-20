আহলে বাইত (আ.) - আবনা বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে - ইসলামী শুরা মজলিসের স্পিকার ড. মোহাম্মদ বাঘের ঘালিবফ আজকের সকালের খোলা অধিবেশনের (রবিবার, ২৯ তির মাহ ১৪০৪) আগে তার বক্তৃতায় বলেন যে, আজ সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে শত্রুরা ইরানের জনগণের কাছ থেকে বড় ধরনের আঘাত খেয়েছে। তিনি বলেন: "প্রিয় ইরানের উপর নতুন করে আগ্রাসন চালানো থেকে শত্রুকে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধক হল জাতীয় সংহতি, যা বিশ্ব দেখেছে। নিঃসন্দেহে, এই সংহতি রক্ষা করা প্রত্যেক ইরানির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং এই সংহতির জন্য অপরিহার্য শর্ত হল সর্বোচ্চ নেতাকে একটি নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হিসাবে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য করা।"
ইসলামী শুরা মজলিসের স্পিকার এরপর বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতে বিপ্লবী নেতার জ্ঞানী বক্তব্যকে আবারও অভিজাতদের জন্য পথনির্দেশক এবং জনগণের জন্য সান্ত্বনার উৎস বলে অভিহিত করেন, এবং বলেন: "শত্রুকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে জাতির মহান কাজকে 'জাতীয় বিষয়' হিসাবে গণ্য করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা তিনি enfatizar করেছেন।"
তিনি আরও বলেন: "ইরানের শত্রুরা ইরানের জাতির কাছ থেকে সবচেয়ে বড় পরাজয় বরণ করেছে; এটা জাতির হাত ছিল যা শত্রুর গালে চড় মেরেছে। এই জাতির তাদের দেশের সাথে আত্মার গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং দেশহীন, ভাড়াটে জাতি বা ভবঘুরে ভাড়াটেরা ইরানের জাতির সাথে তাদের দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক বুঝতে অক্ষম। ইরানের জনগণ ইরানের শত্রুদের পরিকল্পনার তাবিজ।"
ড. ঘালিবফ এরপর বলেন যে, বিপ্লবী নেতার এই কথা জোর দিয়ে বলা যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের এবং কখনও কখনও বিপরীতমুখী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ওজনের ব্যক্তিদের এই ঐক্য একটি বিশাল জাতীয় ঐক্য, তা অভিজাত এবং কর্মকর্তাদের জন্য একটি গুরুতর দায়িত্ব তৈরি করে। তিনি বলেন: "জ্ঞানী বিপ্লবী নেতার আমাদের সকলের প্রতি মিশন হল এই জাতীয় বিষয়ের প্রহরী হওয়া এবং সকলের জন্য অপরিহার্য যে, যা এই ঐক্য এবং সংহতিকে দুর্বল করে তা থেকে বিরত থাকা এবং বিভেদ ও মতবিরোধের সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো।"
আইন প্রণয়নকারী সংস্থার প্রধান এরপর জোর দিয়ে বলেন যে, মতবিরোধের ফাটলে কাউকে নিজের বা তার রাজনৈতিক দলের জন্য বাসা বাঁধতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন: "বিভিন্ন ব্যক্তি ইরান বা ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ বা ক্রোধের কারণে অথবা রাজনৈতিক দলবাজির কারণে নিজেদের অস্তিত্বকে ব্যবস্থার ঐক্যবদ্ধ মুখের উপর আক্রমণ করার মধ্যে দেখেন, কিন্তু ইরানের জাতি সহানুভূতি ও ঐক্যের সংকল্প করেছে এবং আল্লাহর সাহায্যে এই জাতীয় বিষয় দিন দিন আরও শক্তিশালী হবে।"
তিনি আরও বলেন, বিপ্লবী নেতার আচরণের ক্ষেত্রে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা সকলের জন্য, বিশেষ করে বিপ্লবী শক্তি এবং বক্তাদের জন্য একটি স্পষ্ট ও চূড়ান্ত নির্দেশনা। তিনি যোগ করেন: "অজ্ঞতা ও অধৈর্যতার কারণে প্রতিবাদ এবং একটি ভুল বা অবিবেচনাপূর্ণ মতামত বা সুরের উপর জোর দেওয়া, যে নামেই হোক না কেন, দেশের জন্য ক্ষতিকর এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে।"
ড. ঘালিবফ আরও বলেন: "তবে তিনি কূটনীতি এবং মাঠের জন্য যে নীতি নির্ধারণ করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন যে ইরান সকল ক্ষেত্রে কেবল পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এবং ক্ষমতার অবস্থান থেকে প্রবেশ করবে, তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর জন্য একটি আলোকবর্তিকা, যা দেখায় যে প্রধান কৌশল হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানের শক্তিশালী হওয়া এবং এর ফলে শত্রুরা চাপানো শান্তি বা চাপানো যুদ্ধের দিকে না গিয়ে ইরানের জনগণের ন্যায্য দাবির জবাব দিতে বাধ্য হবে।"
দেশের আইন প্রণয়নকারী সংস্থার প্রধান আরও বলেন: "আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি সকলে বিপ্লবী নেতাকে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে মেনে নিয়ে তার নির্দেশনার অধীনে কাজ করে এবং বিশেষ করে জাতীয় সংহতি রক্ষায় মনোযোগ দেয়, তাহলে কেবল আমাদের দেশের উপর নতুন করে কোন আগ্রাসনই প্রতিরোধ করা হবে না, বরং শত্রুরাও ইরানের জনগণের অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হবে।"
তিনি এরপর দামেস্কের উপর সিয়োনবাদী শাসনের বর্বরোচিত আগ্রাসনের বিষয়ে বলেন: "ইরান সর্বদা সিরিয়ার জনগণের পাশে দাঁড়ায় এবং এই দেশের ঐক্য ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করে, কিন্তু সিয়োনবাদী শাসনের দ্বারা আধিপত্যবাদী ব্যবস্থার অনুগত এবং নির্ভরশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আগ্রাসনগুলি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে।"
ড. ঘালিবফ আরও বলেন: "ইসলামী উম্মাহ আজ বুঝতে পেরেছে যে দামেস্ক শেষ ইসলামী দেশের রাজধানী হবে না যেখানে এই শাসন আক্রমণ করবে এবং এই আগুন তাদের গ্রাস করার আগেই ইসলামী সরকার এবং উম্মাহদের উচিত আমেরিকার চেইন ডগকে কলার পরাতে একত্রিত হওয়া; শাসনের উদ্দেশ্য হল অস্থিতিশীলতা, নিরস্ত্রকরণ, ইসলামী বিশ্বের দেশগুলিকে বিভক্ত করা এবং আঞ্চলিক স্থানের বিস্তার।"
ইসলামী শুরা মজলিসের স্পিকার এরপর সতর্ক করে বলেন যে, "যেসব সরকার তাদের নিরাপত্তা এই অপরাধী শাসনের অতিরিক্ত দাবিগুলির সাথে সঙ্গতিতে সংজ্ঞায়িত করেছে, তাদের জানা উচিত যে তারা একটি ঝড়ো মহাসাগরের মাঝে একটি বুদবুদের মধ্যে বসবাস করছে এবং তাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বেশি সময় নেই।" তিনি বলেন: "সিয়োনবাদী শাসন সমগ্র অঞ্চলের যে কোন শান্তি, স্থিতিশীলতা, সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার শত্রু এবং একমাত্র ভাষা যা তারা বোঝে তা হল ক্ষমতার ভাষা।"
তিনি আরও বলেন: "গত মাসগুলোতে সিরিয়ার সকল প্রতিরক্ষা স্থাপনার উপর বোমা হামলা এবং দামেস্কে আক্রমণ এবং আঞ্চলিক দখলের হুমকি এবং এই দেশটিকে বিভক্ত করার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা সেইসব সরলমনা মানুষের জন্য একটি স্পষ্ট সত্য ছিল যারা মনে করত যে এই উন্মাদ, অনিয়ন্ত্রিত কুকুরের আনুগত্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনবে। এখন সময় এসেছে যে ইসলামী সরকারগুলো সাহস সঞ্চয় করে এবং ইসলামী উম্মাহর সমর্থনে এই সর্বগ্রাসী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তাকে পিছনে ঠেলে দেয়।"
ড. ঘালিবফ এছাড়াও বোগোটা বৈঠকে ১১টি দেশ কর্তৃক বর্ণবাদী সিয়োনবাদী শাসনের উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপকে একটি সাহসী পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন যা এই শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধের জন্য একটি কার্যকরী মডেল হতে পারে। তিনি আরও বলেন: "মুসলিম দেশগুলির এই শাসনের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে যা কেবল বিবৃতি পাঠের বাইরে গিয়ে বাস্তবে সিয়োনবাদী শাসনের সম্প্রসারণবাদ এবং গণহত্যা বন্ধ করতে এবং নিজেদেরকে তার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা থেকে রক্ষা করতে মাঠে নামা উচিত।"
তিনি আরও বলেন: "বর্তমান বিশ্বে অধিকৃত ফিলিস্তিনের মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের প্রতিবেদক মিসেস ফ্রান্সেসকা আলবানিজ, যিনি একটি বিরল পদক্ষেপে নিয়মিত এবং নির্ভুলভাবে শাসনের গণহত্যা এবং বর্ণবাদকে নথিভুক্ত করেছেন এবং বিশ্বকে ঘোষণা করেছেন, তাকে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এমন এক বিশ্বে যেখানে সত্যের রক্ষকদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং যুদ্ধাপরাধীদের উৎসাহিত করা হয়, সেখানে স্বাধীন দেশগুলোকে হয় সাহস সঞ্চয় করে এই আন্তর্জাতিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে অথবা তাদের দেশের ধীর মৃত্যু এবং বিভাজন দেখতে হবে।"
ইসলামী শুরা মজলিসের স্পিকার পরিশেষে উল্লেখ করেন: "আজ যখন সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সমগ্র অঞ্চলকে নিরস্ত্র করা এবং রক্তে রঞ্জিত করার জন্য কী জঘন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, তখন আমরা নিশ্চিত যে আল্লাহর সাহায্যে অঞ্চলে এবং বিশ্বে সিয়োনবাদী শাসনের গণহত্যা, অপরাধ এবং দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হবে।"
