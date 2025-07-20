আহলে বাইত (আ.) - আবনা আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা সূত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরাকচি এবং সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইগনাজিও ক্যাসিস আজ (শনিবার) টেলিফোন আলাপে আঞ্চলিক ঘটনাবলী এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেছেন।
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েলি শাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন এবং জাতিসংঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতির চরম লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে, এই স্পষ্ট আইন লঙ্ঘনের নিন্দা এবং আক্রমণকারীদের জবাবদিহি করার জন্য সকল দেশের পক্ষ থেকে দৃঢ় অবস্থানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।
তিনি ইসরায়েলি শাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ইউরোপীয় দেশের পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থানের সমালোচনা করে সতর্ক করে বলেন যে, এই ধরনের আচরণ আইন লঙ্ঘনকে স্বাভাবিকীকরণ ও প্রচার করবে এবং অঞ্চল ও বিশ্বে নিরাপত্তাহীনতা বাড়াবে।
সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও কূটনীতির সমর্থনে তার দেশের অবস্থানের কথা উল্লেখ করে এবং এই ক্ষেত্রে যেকোনো ভালো উদ্যোগের জন্য প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করে, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় সামরিক হামলাকে আন্তর্জাতিক নিয়মের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেন এবং উত্তেজনা ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধির রোধে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেন।
ইরাকচির সমালোচনা: কিছু দেশের পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান ইসরায়েলি শাসনের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দিচ্ছে
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস ইরাকচি তার সুইস প্রতিপক্ষের সাথে টেলিফোন আলাপে ইসরায়েলি শাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ইউরোপীয় দেশের পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থানের সমালোচনা করেছেন।
