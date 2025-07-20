  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

জায়নবাদী বিশ্লেষক: ইসরায়েল গাজায় বিজয়ের এক কদমও কাছাকাছি নয়

২০ জুলাই ২০২৫ - ১১:১৮
News ID: 1709673
Source: ABNA
জায়নবাদী বিশ্লেষক: ইসরায়েল গাজায় বিজয়ের এক কদমও কাছাকাছি নয়

সামরিক বিশ্লেষক আভি আশকেনাজি মারিভ পত্রিকায় সতর্ক করেছেন যে, ইসরায়েল গাজার যুদ্ধে অচলাবস্থায় পৌঁছেছে এবং বিজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তিনি সংঘাত বন্ধ করা এবং বন্দী বিনিময়ের চুক্তির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) - আবনা আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে - মারিভ পত্রিকার সামরিক বিশ্লেষক আভি আশকেনাজি এক নতুন বিশ্লেষণে ঘোষণা করেছেন যে, জায়নবাদী শাসন গাজার যুদ্ধের জলাভূমিতে আটকা পড়েছে এবং বিজয়ের কাছাকাছি আসার কোনো লক্ষণ নেই।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এখন সময় এসেছে মিডিয়া কৌশল বন্ধ করে এই যুদ্ধ থামানোর।
আশকেনাজি ইসরায়েলের সামরিক সমস্যাগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যার মধ্যে সৈন্যদের ক্লান্তি এবং উন্নত সরঞ্জামের অভাব রয়েছে, এবং সংঘাত বন্ধ করা ও বন্দী বিনিময়ের চুক্তির জন্য প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছেন।

Your Comment

You are replying to: .
captcha