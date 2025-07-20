গাজার বাসিন্দাদের সমর্থনে জর্ডানিদের বিক্ষোভ

আহলে বাইত (আ.) - আবনা বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে হাজার হাজার জর্ডানি নাগরিক গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের অবরোধ ও অনাহারের নিন্দা জানিয়ে বিক্ষোভ করেছে।
হাজার হাজার জর্ডানি নাগরিক দেশের রাজধানী আম্মানের আত-তাফাইলা জেলায় বিক্ষোভ করে গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের গণহত্যা ও অনাহারে রাখার ইসরায়েলি শাসনের নীতির নিন্দা জানিয়েছে।
বিক্ষোভের অংশগ্রহণকারীরা গাজার বাসিন্দাদের সামরিকভাবে সহায়তা করতে এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাদের পূর্ণ প্রস্তুতি ঘোষণা করেছে।
বিক্ষোভকারীরা আরব ও ইসলামিক সরকারগুলির প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে যেন তারা ফিলিস্তিনি জাতির প্রতি তাদের ধর্মীয়, নৈতিক এবং মানবিক দায়িত্ব পালন করে।
২০ জুলাই ২০২৫ - ১১:১৯
