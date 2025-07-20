  1. Home
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী: দক্ষিণ সিরিয়া অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চল থাকবে

২০ জুলাই ২০২৫ - ১১:১৯
News ID: 1709675
Source: ABNA
"ইসরায়েল কাটজ" ইসরায়েলি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছেন যে, দক্ষিণ সিরিয়াকে একটি অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চল হিসেবে থাকতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) - আবনা আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে - "জেরুজালেম পোস্ট" সংবাদপত্র জায়নবাদী শাসনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী "ইসরায়েল কাটজ"-এর উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, দক্ষিণ সিরিয়া অঞ্চলকে একটি অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চল হিসেবে থাকতে হবে।
কাটজ সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান আহমেদ আল-শারা-এর প্রতি ইসরায়েলের অনাস্থার কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন: "যে দলগুলো আজ দ্রুজদের লক্ষ্যবস্তু করছে, তারা আগামীকাল ইসরায়েলকে লক্ষ্যবস্তু করবে।"
তিনি মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী "পিট হিগেথ"-এর সাথে তার চুক্তির কথাও ঘোষণা করেছেন।
কাটজ বলেন যে, পেন্টাগনে একটি কার্যকর বৈঠকে তিনি তার মার্কিন প্রতিপক্ষের সাথে কৌশলগত এবং আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
এই প্রেক্ষাপটে, ইসরায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে কর্মরত দুই হাজার দ্রুজ সামরিক ও নিরাপত্তা কর্মী সিরিয়ার সুওয়াইদা প্রদেশের দ্রুজদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাদের প্রস্তুতি ঘোষণা করেছে।
এর পাশাপাশি, জায়নবাদী শাসনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও ঘোষণা করেছে যে তারা সিরিয়ার সুওয়াইদা প্রদেশে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ঔষধ পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সহায়তা ইসরায়েলি নিরাপত্তা ও সামরিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার পর স্থানান্তরিত হবে।
গত বুধবার, ইসরায়েল দামেস্কে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে, যার সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভবন, সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ এবং প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের আশেপাশের এলাকা লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। এই হামলার পর ইসরায়েলি বাহিনী দখলকৃত গোলান মালভূমিতে স্থানান্তরিত হয়। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে, এই পদক্ষেপগুলি দক্ষিণ সিরিয়ায় দ্রুজদের সুরক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে।
এই প্রসঙ্গে, জায়নবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু একটি ভিডিও বার্তায় বলেছেন যে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সিরিয়ায় দ্রুজদের জন্য কাজ করছে।
অন্যদিকে, সুওয়াইদা অঞ্চলের কিছু দ্রুজ নেতা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন, যার মধ্যে ইসরায়েলের কাছ থেকে সরাসরি সাহায্যের অনুরোধও ছিল।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে যে, সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফে হামলার পাশাপাশি দামেস্কে এবং প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের আশেপাশের বেশ কয়েকটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। এছাড়াও, কাতানা, দারয়া শহর এবং দক্ষিণ সিরিয়ার এই অঞ্চলগুলির দিকে যাওয়া রাস্তা সহ অন্যান্য এলাকাও হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

