পশ্চিম তীরে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক

আহলে বাইত (আ.) - আবনা বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম তীরের বিভিন্ন গোষ্ঠী গাজা উপত্যকার সমর্থনে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদেরকে একটি সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে।
পশ্চিম তীরের বাসিন্দারা আজ রবিবার এই আহ্বানের ভিত্তিতে একটি সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে গাজা উপত্যকার অবরোধ এবং এই অঞ্চলের মানুষের অনাহারের প্রতি তাদের বিরোধিতা ঘোষণা করবে।
ফিলিস্তিনের ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এই পরিকল্পনার সমর্থনে একটি বিবৃতিতে ইসলামিক ও আরব উম্মাহকে আজ এবং আগামী দিনগুলোকে দখলদারদের নীতির বিরুদ্ধে ক্রোধের দিনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছে।
এই আন্দোলন ইসলামিক ও আরব উম্মাহর স্বাধীনচেতা মানুষ এবং বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীনচেতা মানুষের প্রতি ব্যাপক বিক্ষোভ, সংহতি ও ধর্মঘটের মাধ্যমে গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে বাঁচানোর জন্য এই প্রচারাভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
হামাস আন্দোলন বিশ্বের সকল স্বাধীনচেতা মানুষের প্রতি রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সংসদীয়, শ্রমিক ও ছাত্র চাপের মাধ্যমে গাজা উপত্যকার প্রতি সংহতি প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছে এবং বর্বর যুদ্ধ বন্ধ না হওয়া এবং এই অঞ্চলের অবরোধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিলিস্তিনি জাতির প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে।
