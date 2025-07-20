ভ্যাটিকান গাজার গির্জায় হামলার বিষয়ে জায়নবাদী শাসনের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেছে

আহলে বাইত (আ.) - আবনা বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, ভ্যাটিকান গাজার ক্যাথলিক গির্জায় হামলার বিষয়ে জায়নবাদী শাসনের কর্মকর্তাদের দাবিকৃত "অনিচ্ছাকৃত ভুল" বক্তব্যের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে এবং এ বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দাবি করেছে।
গাজার গির্জা এবং খ্রিস্টানদের সম্পত্তির উপর হামলা ফিলিস্তিনি সমাজকে ছিন্নভিন্ন করার এবং যুদ্ধ ও ক্ষুধার মাধ্যমে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য জায়নবাদী শাসনের প্রচেষ্টাকে স্পষ্ট করে তোলে। জায়নবাদী শাসনের যুদ্ধবিমান বৃহস্পতিবার গাজা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত হলি ফ্যামিলি চার্চকে সরাসরি লক্ষ্যবস্তু করে, যার ফলে গির্জার যাজক সহ কয়েকজন শহীদ ও আহত হন এবং ভবনটির ব্যাপক ক্ষতি হয়।
এ প্রসঙ্গে, ভ্যাটিকানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কার্ডিনাল "পিয়েত্রো পারোলিন" ইতালীয় চ্যানেল "রাই"-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন: "গাজা শহরের হলি ফ্যামিলি চার্চে হামলায় তিনজনের নিহত হওয়ার এবং গির্জার ইতালীয় যাজক সহ নয়জনের আহত হওয়ার বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, যা ঘটেছে, তার জন্য ইসরায়েলের পক্ষ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।"
ফিলিস্তিনের "মা'আ" বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, পারোলিন বলেছেন: "ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত প্রতিক্রিয়া এবং বিবৃতি যথেষ্ট নয় এবং ঘটনার মাত্রা অনুযায়ী নয়, এবং আমাদের সন্দেহ করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে যা ঘটেছে তা কেবল একটি সামরিক ভুল ছিল।"
এই সাক্ষাৎকারের আগে, বিশ্বের ক্যাথলিকদের নেতা পোপ লিও চতুর্দশ এবং জায়নবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ঘটনার বিষয়ে একে অপরের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন, যার বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি।
ভ্যাটিকান এক বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছে: "উপাসনালয়ে হামলা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন, এবং আমরা উপাসনালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে বেসামরিক নাগরিকদের জীবন সুরক্ষার গ্যারান্টি দাবি করছি।"
