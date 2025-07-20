পাকিস্তানের ধ্বংসের নকশা তৈরি করা হয়েছে

আহলে বাইত (আ.) - আবনা বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে - পাকিস্তানের তেহরিক-ই-বেদারি-ই-উম্মত মুস্তফার সহ-সভাপতি হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়েদ জাওয়াদ নাকভি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে এক বক্তৃতায় সতর্ক করে বলেছেন যে, গাজায় জুলুম ও অপরাধের বিরুদ্ধে যদি শক্তিশালী এবং সময়োপযোগী প্রতিক্রিয়া দেখানো যেত, তাহলে আজ এই জুলুম পাকিস্তানের দোরগোড়ায় পৌঁছাতো না।
তিনি বলেন: "শত্রু এখন পাকিস্তানের ভূমিতে আক্রমণের পথ সুগম করেছে, এবং যখনই শত্রুর ভূমিতে একটি যুদ্ধ বন্ধ হয় না, তখন তা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে এবং আমাদের ঘরে এসে পৌঁছায়।"
নাকভি জোর দিয়ে বলেন যে, গাজার পর ইসরায়েল লেবানন, সিরিয়া এবং ইরানকে লক্ষ্যবস্তু করেছে এবং এখন তুরস্ক ও পাকিস্তানও তার পরবর্তী লক্ষ্যবস্তুর তালিকায় রয়েছে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফে সাম্প্রতিক হামলাগুলিও এই একই শৃঙ্খলের অংশ।
এই বিশিষ্ট আলেম জোর দিয়ে বলেছেন যে, পাকিস্তানকে এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে, যদি আমরা শত্রুকে আমাদের দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে আসতে দিই এবং তারপর প্রতিরোধের কথা ভাবি, তবে এটি পরাজয়ের শুরু হবে। প্রকৃত প্রতিরক্ষা সর্বদা শত্রুর ভূমিতে ঘটে, আমাদের নিজের উঠোনে নয়। দুর্ভাগ্যবশত, পাকিস্তানের নিরাপত্তা কৌশল সর্বদা বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া এবং ধ্বংসের পরের পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে ছিল, এবং এর পরিণতি আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি।
নাকভি আরও বলেন, আজকের পরিস্থিতি এমন একটি নীতির ফলাফল যেখানে পাকিস্তান নিপীড়িতদের আর্তনাদকে উপেক্ষা করেছে, জুলুমের মুখে নীরব ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো অহংকারী শক্তির আশ্রয় চাইতে গিয়েছিল। যে দেশকে আমেরিকা "বন্ধুত্ব" উপহার দিয়েছে, তার জন্য ধ্বংস, রক্তপাত এবং বিনাশ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। পাকিস্তানের জন্যও ধ্বংসের একটি বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আমাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলি আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
নাকভি পাকিস্তানের জনগণ, নেতা এবং অভিজাতদের ঘুম থেকে জেগে ওঠার এবং শত্রু পুরোপুরি প্রভাবশালী হওয়ার আগে তাদের কৌশল পরিবর্তন করার এবং সীমান্ত পেরিয়ে জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে আগামীকাল তাদের সন্তানদের মরদেহের উপর কাঁদতে না হয়।
পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট আলেম সাম্প্রতিক আঞ্চলিক ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করে সতর্ক করেছেন যে, গাজার অপরাধের বিরুদ্ধে যদি সময়োপযোগী এবং জোরালো প্রতিক্রিয়া দেখানো যেত, তাহলে এই আগুন পাকিস্তানের দোরগোড়ায় পৌঁছাতো না।
আহলে বাইত (আ.) - আবনা বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে - পাকিস্তানের তেহরিক-ই-বেদারি-ই-উম্মত মুস্তফার সহ-সভাপতি হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়েদ জাওয়াদ নাকভি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে এক বক্তৃতায় সতর্ক করে বলেছেন যে, গাজায় জুলুম ও অপরাধের বিরুদ্ধে যদি শক্তিশালী এবং সময়োপযোগী প্রতিক্রিয়া দেখানো যেত, তাহলে আজ এই জুলুম পাকিস্তানের দোরগোড়ায় পৌঁছাতো না।
Your Comment