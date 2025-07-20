  1. Home
  2. সেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

নিউইয়র্কের মুসলিম প্রতিনিধির উত্থান নিউইয়র্কে ইসলামোফোবিয়ার তীব্রতা উন্মোচন করেছে

২০ জুলাই ২০২৫ - ১১:২২
News ID: 1709681
Source: ABNA
নিউইয়র্কের মুসলিম প্রতিনিধির উত্থান নিউইয়র্কে ইসলামোফোবিয়ার তীব্রতা উন্মোচন করেছে

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের মুসলিম এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিনিধি জহরান ক্বাওয়াম মামদানির উত্থান আমেরিকান রাজনীতিতে ইসলামোফোবিয়ার কাঠামোগত মাত্রা উন্মোচন করেছে।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের মুসলিম এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিনিধি জহরান ক্বাওয়াম মামদানির উত্থান আমেরিকান রাজনীতিতে ইসলামোফোবিয়ার কাঠামোগত মাত্রা উন্মোচন করেছে।
"দ্য গার্ডিয়ান" এর প্রতিবেদন অনুসারে, নিউইয়র্কের প্রাথমিক সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে মামদানির বিজয় ইসলামোফোবিয়ার আক্রমণকে তীব্র করেছে, যার মধ্যে বিকৃত ছবি ব্যবহার, ইহুদি-বিরোধী হওয়ার মিথ্যা অভিযোগ এবং তার জীবনযাত্রার সমালোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
নিবন্ধের লেখক, আহমেদ মুর, এই প্রক্রিয়াকে ৯/১১ এর পরের ইসলামোফোবিয়ার ফলাফল বলে মনে করেন, যা এখনও প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক স্রোতে গভীরভাবে নিহিত।
ভক্স (Vox) ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনও নিশ্চিত করে যে মামদানি, একজন মুসলিম ও অভিবাসী রাজনীতিবিদ যিনি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হয়েছেন, "জাতিবাদী ও ইসলাম-বিরোধী" ব্যাপক আক্রমণের শিকার হয়েছেন; যার মধ্যে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার দাবিও ছিল! যদিও এই দাবিগুলির কোনটিই নিশ্চিত হয়নি।
কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (CAIR) মামদানির বিরোধীদের নিন্দা করেছে এবং কর্তৃপক্ষকে জাতিবাদী বক্তব্য কঠোরভাবে নিন্দা করার আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটি উল্লেখ করেছে যে মামদানির বিজয় ঘোষণার মাত্র একদিন পরে, তার বিরুদ্ধে ৬২০০ টিরও বেশি অবমাননাকর টুইট প্রকাশিত হয়েছে।
মামদানির বিজয় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের বার্তা বহন করে; তিনি প্রথম মুসলিম এবং এশীয়-আমেরিকান প্রার্থী যিনি নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন এবং নিউইয়র্কের মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছেন।

Your Comment

You are replying to: .
captcha