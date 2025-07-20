  1. Home
ওহাইওতে মুসলিম ধর্মগুরুর গ্রেপ্তার এবং তার সমর্থকদের ব্যাপক প্রতিবাদ

২০ জুলাই ২০২৫ - ১১:২৪
আইমান সুলেমান, মিশরীয় বংশোদ্ভূত একজন মুসলিম ধর্মগুরু এবং আমেরিকার ওহাইও রাজ্যের বাসিন্দা, তার আইনি অবস্থা অনুসরণ করার জন্য অভিবাসন বিভাগে যাওয়ার পর গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) - আবনা আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে - আইমান সুলেমান, মিশরীয় বংশোদ্ভূত একজন মুসলিম ধর্মগুরু এবং আমেরিকার ওহাইও রাজ্যের বাসিন্দা, তার আইনি অবস্থা অনুসরণ করার জন্য অভিবাসন বিভাগে যাওয়ার পর গ্রেপ্তার হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে, সুলেমান মিশরের একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তার পূর্ববর্তী সদস্যতার কারণে আশ্রয় পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন না, যা তাদের মতে সন্ত্রাসের সাথে জড়িত।
সুলেমান, যিনি মিশরীয় বিপ্লবের সময় সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, ২০১৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করেছেন এবং ২০১৮ সালে আশ্রয় পেয়েছিলেন। গ্রেপ্তারের আগ পর্যন্ত তিনি সিনসিনাটি চিলড্রেনস হাসপাতালে ধর্মগুরু হিসেবে কাজ করছিলেন।
এই ধর্মগুরুর গ্রেপ্তার স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে তার একদল সমর্থক সিনসিনাটি এবং কোভিংটনের মধ্যবর্তী রোবলিং ব্রিজে জড়ো হন। পুলিশ হস্তক্ষেপ করে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে, যার মধ্যে দুজন সাংবাদিক ছিলেন, এবং তাদের জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা এবং জরুরি পরিষেবাগুলিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়।
বর্তমানে, ফেডারেল আদালত সুলেমানের ওহাইও থেকে স্থানান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং তার জামিনের আবেদনের শুনানি শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। তার আইনজীবীরা জোর দিয়ে বলেছেন যে, মিশরে ফিরে গেলে তার জীবন গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

