গাজায় অনাহারে শহীদের সংখ্যা ২৫১ জনে পৌঁছেছে

আহলে বাইত (আঃ) সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আজ শনিবার জানিয়েছে যে গত ২৪ ঘণ্টায় অপুষ্টি এবং ক্ষুধার কারণে একজন শিশুসহ আরও ১১ জন প্রাণ হারিয়েছে।
আনাদোলু-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজা উপত্যকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মুনির আল-বুরশ ঘোষণা করেছেন যে এই উপত্যকায় ক্ষুধা এবং অপুষ্টিজনিত কারণে শহীদের সংখ্যা ২৫১ জনে পৌঁছেছে, যার মধ্যে ১০৮ জন শিশু রয়েছে।
তিনি সতর্ক করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে গাজায় ৪০ হাজার নবজাতক তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে; এই পরিস্থিতি তাদের বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার উপর অপূরণীয় পরিণতি ডেকে আনতে পারে।
তার মতে, অপুষ্টি এবং ওষুধের অভাবে এক হাজার শিশুর অঙ্গহানি হয়েছে এবং তাদের জরুরি চিকিৎসা সেবা ও পুনর্বাসন প্রয়োজন।
গাজা উপত্যকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক, ভয়াবহ মানবিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন যে চিকিৎসা কর্মীরাও চরম ক্লান্তি এবং অবসাদের মধ্যে রয়েছেন, যখন জনগণের মধ্যে অপুষ্টির সংকট একটি নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে।
আল-বুরশের মতে, গাজায় এ পর্যন্ত ২৮ হাজারেরও বেশি তীব্র অপুষ্টির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে এবং শুধুমাত্র হাসপাতালগুলোতে ৫০০ নবজাতক অপুষ্টির কারণে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
তিনি সতর্ক করে বলেন যে অবরোধ অব্যাহত থাকা এবং খাদ্য ও ওষুধ সহায়তা প্রবেশে বাধা দেওয়া গাজায় মানবিক বিপর্যয়কে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
