ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা বয়কটের লক্ষ্যে ভারতীয় কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচারণা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করার এবং ইহুদিবাদী শাসনের গণহত্যা ও অপরাধের প্রতিবাদ করার লক্ষ্যে ভারতের কলকাতার আশেপাশের এলাকাগুলিতে "বন্ধন, বিতাড়ন এবং জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা" শীর্ষক একটি প্রচারণা চালিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন ভারতীয় কর্মী।
ভারতীয় কর্মীরা জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসরায়েলপন্থী ভারতীয় মিডিয়া এর অসংখ্য প্রচেষ্টা সাধারণ ভারতীয়দের চোখ থেকে ইসরায়েলের অপরাধের বাস্তবতা আড়াল করতে ব্যর্থ হয়েছে।
ভারতীয় নাগরিকরাও এই স্থানীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, ইসরায়েলের গণহত্যায় জড়িত বা দখলদার সরকারকে সমর্থনকারী কোম্পানিগুলির পণ্য বর্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
