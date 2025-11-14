  1. Home
ইরাকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আল-সুদানী কাযেমাইন শহরে ইমাম কযিম ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর পবিত্র মাজার যিয়ারত করেছেন + ছবিসহ।

১৪ নভেম্বর ২০২৫ - ০৯:২৫
News ID: 1750189
ইরাকি সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলে আল-সুদানীর নেতৃত্বাধীন জোটের নেতৃত্বের পর, ইরাকি প্রধানমন্ত্রী আল-সুদানী পবিত্র কাযিমিয়া শহরে ইমামদের (আ.) পবিত্র মাজার যিয়ারত করতে যান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণার পর ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ  আল-সুদানী পবিত্র শহর কাযিমাইন শহরে সফর করেন এবং ইমাম কাযিম ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর পবিত্র মাজার যিয়ারত করেন।

ইরাকি উচ্চ নির্বাচন কমিশন সংসদীয় নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা করেছে, যার ভিত্তিতে ইরাকি প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি তার জোটের নেতৃত্ব এবং নতুন সরকার গঠনের জন্য পরামর্শ শুরু করার প্রস্তুতি ঘোষণা করেছেন।

السودانی پس از اعلام نتایج انتخابات عراق به زیارت حرم شریف کاظمین رفت + تصاویر

আল-সুদানি এক বিবৃতিতে বলেন: "পুনর্গঠন ও উন্নয়ন জোট প্রথম স্থানে রয়েছে, এবং আমরা অবিলম্বে একটি কার্যকর সরকার গঠনের জন্য আলোচনায় প্রবেশ করব,"।

السودانی پس از اعلام نتایج انتخابات عراق به زیارت حرم شریف کاظمین رفت + تصاویر

তিনি আরও বলেন যে তার জোট সকল ধারা এবং গোষ্ঠীকে, ব্যতিক্রম ছাড়াই, উন্মুক্ত বাহুতে স্বাগত জানায় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা ব্যক্তিদের সহ সকল ইরাকির স্বার্থ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

السودانی پس از اعلام نتایج انتخابات عراق به زیارت حرم شریف کاظمین رفت + تصاویر

এই ফলাফলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সংযুক্ত শিয়া আন্দোলনগুলির অবস্থানের একীকরণ দেখায় এবং ভবিষ্যতের সংসদে এই শক্তিগুলিকে প্রাধান্য দেবে এবং ইরাকের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তন করবে। এটি আরও সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেবে এবং দেশীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে সরকারের ক্ষমতা শক্তিশালী করবে।

