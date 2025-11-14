ইরাকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আল-সুদানী কাযেমাইন শহরে ইমাম কযিম ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর পবিত্র মাজার যিয়ারত করেছেন + ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণার পর ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আল-সুদানী পবিত্র শহর কাযিমাইন শহরে সফর করেন এবং ইমাম কাযিম ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর পবিত্র মাজার যিয়ারত করেন।
ইরাকি উচ্চ নির্বাচন কমিশন সংসদীয় নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা করেছে, যার ভিত্তিতে ইরাকি প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি তার জোটের নেতৃত্ব এবং নতুন সরকার গঠনের জন্য পরামর্শ শুরু করার প্রস্তুতি ঘোষণা করেছেন।
আল-সুদানি এক বিবৃতিতে বলেন: "পুনর্গঠন ও উন্নয়ন জোট প্রথম স্থানে রয়েছে, এবং আমরা অবিলম্বে একটি কার্যকর সরকার গঠনের জন্য আলোচনায় প্রবেশ করব,"।
তিনি আরও বলেন যে তার জোট সকল ধারা এবং গোষ্ঠীকে, ব্যতিক্রম ছাড়াই, উন্মুক্ত বাহুতে স্বাগত জানায় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা ব্যক্তিদের সহ সকল ইরাকির স্বার্থ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
এই ফলাফলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সংযুক্ত শিয়া আন্দোলনগুলির অবস্থানের একীকরণ দেখায় এবং ভবিষ্যতের সংসদে এই শক্তিগুলিকে প্রাধান্য দেবে এবং ইরাকের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তন করবে। এটি আরও সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেবে এবং দেশীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে সরকারের ক্ষমতা শক্তিশালী করবে।
