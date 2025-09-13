গাজা যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ফ্রান্স ও সুইডেনে বিক্ষোভ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী প্লেস দ্য লা রিপাবলিকের সামনে জড়ো হয়ে ফিলিস্তিনি পতাকা উড়িয়ে গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।
এছাড়া সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠনগুলোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শত শত বিক্ষোভকারী ওডেনপ্ল্যান স্কোয়ারে জড়ো হয়েছেন।
গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধ বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুইডিশ সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।
এদিকে গাজা সিটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বহুতল ভবনটি গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। চলমান যুদ্ধে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে প্রথম বড় কোনও টাওয়ারকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করল আইডিএফ।
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ তার এক্স একাউন্টে ভবনটি ধসে পড়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছেন, “আমরা হামলা চালিয়ে যাচ্ছি।”
সম্প্রতি গাজায় সামরিক অভিযান আরও বাড়িয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের দাবি, হামলায় ধংস হয়ে যাওয়া সুসি টাওয়ারটি হামাস ব্যবহার করছিল। যদিও এ দাবি অস্বীকার করেছে হামাস। তবে হামলায় হতাহতের সংখ্যা রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
