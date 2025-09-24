  1. Home
গাজা উপত্যকায় ইউরোপীয় ডাক্তারদের মানবিক ট্র্যাজেডির একটি তিক্ত গল্প।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০১:২৬
News ID: 1731116
গাজা থেকে ফিরে আসা ইউরোপীয় চিকিৎসকরা যারা শিশু ও নারীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার ভয়াবহ দৃশ্য ভুলতে পারছেন না তাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল ইউরোপে কি মানবতার এক টুকরোও অবশিষ্ট আছে?

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে স্বেচ্ছায় গাজা উপত্যকায় কাজ করা এবং এই উপত্যকা থেকে ফিরে আসা চিকিৎসকরা গাজার জনগণের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর গণহত্যার সবচেয়ে বিশিষ্ট সাক্ষীদের মধ্যে রয়েছেন যারা গাজার মানবিক বিপর্যয়ের বিভিন্ন মাত্রা বর্ণনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ফরাসি সংবাদপত্র "লে মন্ডে" জানিয়েছে যে ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে গাজা উপত্যকায় বেশ কয়েকটি মানবিক মিশন পরিচালনাকারী পাঁচজন চিকিৎসক এবং দুইজন নার্স এই উপত্যকায় মানবিক বিপর্যয় এবং মানুষের চাহিদা পূরণে অক্ষমতার কথা বলেছেন।

গাজার নরককে কোনো শব্দে বর্ণনা করা যাবে না

"মাহদি আল-মালালি" জরুরি বিভাগের একজন ফরাসি বংশোদ্ভূত ডাক্তার যিনি তিন সপ্তাহ ধরে গাজায় ছিলেন তিনি "লে মন্ডে" সংবাদপত্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,  গাজা উপত্যকার নরককে সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য কোনো শব্দ নেই।

ফরাসি অর্থোপেডিক সার্জন ফ্রাঁসোয়া গোর্ডেল আরো বলেন, "গাজায় যাওয়ার পর তিনি একজন ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন এবং আগের মতো বাঁচতে পারছেন না; গাজা এমন একটি জায়গা যেখানে বোমাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে এবং মানুষ পালাতে পারে না এবং এই উপত্যকার পুরো জনসংখ্যা মানবিক বিপর্যয়ের শিকার।"

রোগীদের টুকরো টুকরো করার ভয়াবহ দৃশ্য

ছয়জন ফরাসি এবং একজন সুইসসহ পাঁচজন চিকিৎসক এবং দুইজন নার্স বলেছেন যে গাজায় নিহত এবং আহতদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি দেখে তারা হতবাক এবং এই পরিস্থিতি গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বোমাবর্ষণের অন্ধ এবং লক্ষ্যহীন প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে।

গাজায় প্রবেশের পর ডাক্তাররা প্রথমে যে জিনিসটি দেখেছিলেন তা হল ধ্বংসস্তূপ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষ এবং তাদের কান ক্রমাগত ড্রোন এবং বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ভারী হয়ে উঠেছিল এবং এই শব্দ এখনও তাদের কানে বাজছে।

"ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স দলের সাথে গাজায় যাওয়া ফ্রাঁসোয়া গোর্ডেল বলেন, "আপনি প্রতি মিনিটে পাঁচ থেকে ছয়টি রকেট শুনতে পাচ্ছেন।" বোমা হামলা এতটাই তীব্র ছিল যেন একটা বড় ভূমিকম্প এবং পুরো হাসপাতালটি প্রবল ঢেউয়ে কাঁপছিল এবং রোগীরা ভয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।"

যখন মৃত্যু স্বাভাবিক হয়ে ওঠে

৩৬ বছর বয়সী সুইস নার্স সোনাম ড্রেয়ার-কর্নট বলেন, "সম্পূর্ণ অবরোধের দুই মাস পর যখন তিনি তার মিশনের শেষে গাজা উপত্যকা ছেড়ে চলে যান,তখন গাজা উপত্যকায় কোনও আটা অবশিষ্ট ছিল না এবং মানুষ খুব ক্ষুধার্ত ছিল।" 

"গাজায় জীবন টুকরো টুকরো করা মৃতদেহের মতো।" এই অঞ্চলের শিশুরা কখনই শৈশবের অর্থ বোঝে না এবং ক্রমাগত ক্ষুধার্ত এবং উদ্বিগ্ন থাকে।"

ইউরোপে কি আর কোনো মানবতা অবশিষ্ট আছে?

"রাফাহ নামক কোন স্থান আর নেই, খান ইউনিস সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে, উত্তর গাজা একটি মরুভূমি এবং মানুষ কষ্টের সাথে এবং কোন আশা ছাড়াই শ্বাস নিচ্ছে," বলেছেন অরলি গোদার,একজন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট এবং নিবিড় পরিচর্যা বিশেষজ্ঞ যিনি ২০২৪ সালে গাজা উপত্যকায় তিনটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

সামির আদো একজন ৫৮ বছর বয়সী অর্থোপেডিক সার্জন যিনি দক্ষিণ গাজা উপত্যকার খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালে যুদ্ধক্ষেত্রে তার প্রথম অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তিনি বলেন: "আমি গাজা উপত্যকায় যা দেখেছি তা নিয়ে মিডিয়ার সাথে কথা বলেছি; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন শিশুদের ক্ষুধা এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিন্তু আমি কোনও উত্তর শুনিনি। এই পরিস্থিতিতে,ইউরোপে কি কোন মানবতা অবশিষ্ট আছে?"

ফরাসি ডাক্তার মেহেদী আল-মালালি, লে মন্ডের সাথে তার সাক্ষাৎকারে  জোর দিয়ে বলেছেন: "গাজা উপত্যকায় আমার খুব বেদনাদায়ক মুহূর্তগুলো মনে আছে এবং তাদের ধৈর্য আমাদের সকলকে অবাক করে।

