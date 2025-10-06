  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

স্পেনের বার্সেলোনায় ফিলিস্তিনপন্থি মিছিলে সংঘর্ষ।

৬ অক্টোবর ২০২৫ - ১৬:৫৫
News ID: 1735637
স্পেনের বার্সেলোনায় ফিলিস্তিনপন্থি মিছিলে সংঘর্ষ।

স্পেনের বার্সেলোনায় ফিলিস্তিন সংহতি মিছিলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অন্তত ২০ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শনিবার প্রায় ৭০ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ মূলত শান্তিপূর্ণ থাকলেও, শেষের দিকে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। কিছু বিক্ষোভকারী ইসরায়েল-সম্পর্কিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মাদ্রিদসহ স্পেনের বিভিন্ন শহর ও ইতালির রোম ও পর্তুগালের লিসবনেও একই দিনে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ হয়েছে। এসব বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে গ্লোবাল সুমুদ নামের মানবিক সাহায্যবাহী জাহাজ বহরটি গাজা অবরোধ ভাঙতে যাত্রা করার পর ইসরায়েলি বাহিনীর তা আটক করার ঘটনায়।

স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আরটিভিই-কে জানান, ওই ত্রাণবাহী বহরে আটক ৪৯ জন স্পেনীয় নাগরিকের মধ্যে ২১ জন রবিবার তেল আবিব থেকে দেশে ফিরবেন।

গত মে মাসে স্পেন আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকেই দেশটি ইসরায়েলের গাজা অভিযান নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে আসছে। গত মাসে মাদ্রিদ সরকার ইসরায়েলে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিকমানের জ্বালানি সরবরাহ নিষিদ্ধ করে।

পুলিশ জানিয়েছে, বার্সেলোনার বিক্ষোভে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। সংঘর্ষের পর শহরের কিছু এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অধিকাংশ বিক্ষোভকারী শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করলেও কিছু গোষ্ঠী দোকান ও রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha