বাংলাদেশি শহিদুল আলম ইসরায়েল কেৎজিয়েত কারাগারে বন্দি রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন এবং ইসরায়েলে আরব সংখ্যালঘুদের অধিকারের জন্য কাজ করা মানবাধিকার সংস্থা 'আদালাহ'র বরাতে শহিদুল আলমের প্রতিষ্ঠান দৃক তথ্যটি নিশ্চিত করে।
বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দৃক জানায়, ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন এবং আদালাহ—দ্য লিগ্যাল সেন্টার ফর আরব মাইনরিটি রাইটস ইন ইসরায়েল (যারা অপহৃত ফ্রিডম ফ্লোটিলা অ্যাকটিভিস্টদের আইনি সহায়তা প্রদান করছে) এর মাধ্যমে জানা গেছে, আলোকচিত্রী শহিদুল আলমসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলা নৌবহরের সব সাংবাদিক, স্বাস্থ্যসেবাকর্মী, মানবাধিকারকর্মী ও নাবিকদের আশদোদ বন্দরে নিয়ে আসা হয়।
এরপর সেখানে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদেরকে ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ফ্লোটিলার সদস্যরা আদালাহর আইনজীবীদের জানিয়েছেন, জাহাজ দখল নেওয়ার পর থেকে তারা ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। তারা আরও বলেন, ফিলিস্তিনিরা প্রতিদিন একই ধরনের বা আরও ভয়াবহ সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছে।
দৃক জানিয়েছে, নাগেভ মরুভূমিতে অবস্থিত কেৎজিয়েত কারাগারে বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছে, যাদেরকে ইসরায়েলি বাহিনী বন্দি রেখেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে দৃক বলেছে, সব ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তি চাই, সব ফ্লোটিলা অ্যাকটিভিস্টের মুক্তি চাই। ফিলিস্তিন মুক্ত হবেই।
