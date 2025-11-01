  1. Home
ইসরাইল দুই মৃত জিম্মির পরিবর্তে ৩০ ফিলিস্তিনির মরদেহ হস্তান্তর করেছে।

২ নভেম্বর ২০২৫ - ০০:৫৮
News ID: 1745437
ইসরাইল দুই মৃত জিম্মির পরিবর্তে ৩০ ফিলিস্তিনির মরদেহ হস্তান্তর করেছে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে দখলদার ইসরাইল আরও ৩০ ফিলিস্তিনির মরদেহ হস্তান্তর করেছে। শুক্রবার রেডক্রসের মাধ্যমে মরদেহগুলো গাজার খান ইউনিসের আল নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে পৌঁছে দেওয়া হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত ১৩ অক্টোবর দখলদার ইসরাইলের সঙ্গে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়। এতে বলা হয়েছিল, একজন জিম্মির মরদেহ দিলে ইসরাইল ১৫টি মরদেহ ফেরত দেবে।

গতকাল হামাস ২ জিম্মির মরদেহ ফেরত দেওয়ায় ইসরাইল ফেরত দিয়েছে ৩০ ফিলিস্তিনির নিথর দেহ।

মরদেহগুলো পাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করে আল নাসের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছে, বন্দি বিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে ৩০ ফিলিস্তিনি বন্দির মরদেহ ইসরাইল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি শুরুর পর দখলদাররা এখন পর্যন্ত ২২৫ জনের মরদেহ ফেরত দিয়েছে। ইসরাইলের কাছে এখনো অনেক ফিলিস্তিনির মরদেহ আছে। যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে সেখানে আছে।

যুদ্ধবিরতি কার্যকরের দিনই ২০ জীবিত জিম্মিকে ফেরত দেয় হামাস ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী। এরপর ধীরে ধীরে মৃত জিম্মিদের মরদেহ ফেরত দেওয়া শুরু করে তারা।

হামাস মৃত জিম্মিদের মরদেহ যেসব জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল সেগুলো কয়েকটি ধ্বংসস্তূপের নিচের চাপা পড়েছে। এগুলো উদ্ধার করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগতে পারে।

এদিকে, যুদ্ধবিরতির মধ্যেই দুইবার এটি লঙ্ঘন করেছে দখলদার ইসরাইল। চুক্তি ভেঙে গাজায় ব্যাপক হামলা চালিয়ে তারা নতুন করে প্রায় ১৬০ জনকে হত্যা করেছে। এর মধ্যে মাত্র একরাতেই ১০৪ জন নিহত হয়েছেন।

