৩০ ফিলিস্তিনি বন্দির পাঠানো মরাদেহ নির্যাতনের চিহ্ন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অক্টোবরের শুরুর দিকে বন্দি বিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের মরদেহ ফেরত দিচ্ছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ পর্যন্ত মোট ২২৫টি মরাদেহ হস্তান্তর করেছে ইসরায়েল।
মেডিকেল টিমগুলো সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মরদেহ শনাক্ত করছে, নথিভুক্ত করছে এবং পরে পরিবারকে জানাচ্ছে।
এর আগেও অনেক ফিলিস্তিনি বন্দির মরাদেহে নির্যাতনের চিহ্ন দেখা গেছে। কিছু মরাদেহের চোখ বাঁধা, হাতে হ্যান্ডকাফ ছিল। অনেক মরদেহ পচে যাওয়া বা পোড়া ছিল। কোনো কোনো মরাদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা দাঁত ছিল না।
ইসরায়েলের কারাগারে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই আটক রাখা হয়েছে। বহু বছর ধরে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দিদের নির্যাতনের খবর এসেছে এবং গাজার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এ ধরনের ঘটনা আরও বেড়েছে।
