আইরিশ মুসলিম ছাত্রের উপর নৃশংস আক্রমণ স্থানীয় সম্প্রদায়কে হতবাক করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি গ্যালোওয়েতে এক মর্মান্তিক ঘটনায়, ইরফানউদ্দিন গাজী নামে ১৩ বছর বয়সী এক মুসলিম ছাত্রকে তার সহপাঠীরা নির্মমভাবে মারধর করেছে, এই ঘটনাটিকে পুলিশ সম্ভাব্য ঘৃণামূলক অপরাধ হিসেবে তদন্ত করছে।
শপ স্ট্রিটে এই হামলাটি ঘটেছিল এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে ইরফানকে বারবার ঘুষি মারতে হচ্ছে এবং দুই আক্রমণকারীকে তাকে আঘাত না করতে বলা হচ্ছে, এবং অবশেষে চোয়ালে ঘুষি মারার পর মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় হামলার ভিডিও প্রকাশের পর আয়ারল্যান্ডের ক্ষুদ্র বাংলাদেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ ও শোকের ঝড় ওঠে।
অনেক ব্যবহারকারী এই ঘটনাটিকে ইসলামোফোবিয়ার একটি স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে দেখেছেন, উল্লেখ করেছেন যে কিশোরটি নিয়মিত কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত।
ঘটনার পর, স্থানীয় কর্মকর্তা, বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং পুলিশ বাহিনীর সাথে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কর্মকর্তারা নিহতের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং আক্রমণটি বর্ণগত নাকি ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত তা তদন্তের আহ্বান জানান।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আয়ারল্যান্ডে ইসলামোফোবিয়া এবং অভিবাসী-বিরোধী বিক্ষোভ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাটি ঘটল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, ডাবলিনে একটি ছোট মেয়ের উপর একজন অভিবাসীর আক্রমণের অভিযোগের পর অভিবাসন-বিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের সাথে এক হাজারেরও বেশি লোকের সংঘর্ষ হয়, যা ইউরোপীয় দেশটিতে ক্রমবর্ধমান বর্ণগত উত্তেজনার উদ্বেগজনক লক্ষণ।
