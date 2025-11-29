সংবাদ সংস্থা আবনার সাথে ইন্দোনেশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সাক্ষাৎকার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইন্দোনেশিয়ার হাসান উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক বিজ্ঞান ও মৎস্য অনুষদের "জলজ ইকোটক্সিকোলজি" বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ইয়াকিন,আবনা নিউজ এজেন্সিতে উপস্থিত হয়ে ইরানকে একটি শীর্ষস্থানীয় দেশ এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির একটি ব্যতিক্রমী মডেল বলে মনে করেন।
ডঃ ইয়াকিন বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা বিকাশ এবং মাশহাদের গোনাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি গবেষণা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইরান ভ্রমণ করেছিলেন।
তিনি তার ইরান ভ্রমণের প্রেরণা সম্পর্কে বলেছিলেন: "যখন আমি জানতে পারি যে তুরস্ক ইরান থেকে মাত্র তিন ঘন্টা দূরে, তখন আমি ইস্তাম্বুল আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের পর অবশ্যই ইরানে আসার সিদ্ধান্ত নিই।"
"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি শাসনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কারণে গত এক থেকে দুই বছরে ইরান একটি অসাধারণ দেশ হয়ে উঠেছে। এই দেশটিকে কাছ থেকে দেখা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল; এমন একটি দেশ যে, ৪২ বছরের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্জন করেছে।"
তিনি আরও বলেন: "তুর্কি গবেষকদের সাথে বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আমার প্রচেষ্টা সফল হয়নি, কিন্তু ইরানে আমাকে দ্রুত সাড়া এবং অসাধারণ স্বাগত জানানো হয়েছিল। আমি সকালে একটি ইমেল পাঠিয়েছিলাম এবং একই সন্ধ্যায় একটি সাড়া পেয়েছি।
আমার ইরানি সহকর্মী কেবল সহযোগিতা গ্রহণ করেননি, বরং আমার সমস্ত আবাসন এবং অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের খরচও বহন করেছিলেন। আতিথেয়তার এই স্তরটি সত্যিই আশ্চর্যজনক ছিল।"
ইন্দোনেশিয়ার এই অধ্যাপক মরহুম আয়াতুল্লাহ মারাশি নাজাফির লাইব্রেরি পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাকে "আশ্চর্যজনক" বলে বর্ণনা করেছেন: "আমি একজন বয়স্ক পণ্ডিতকে রাতে লাইব্রেরিতে কাগজ-কলম নিয়ে গবেষণা করতে দেখেছি। গবেষণার এই মনোভাবই ইরানের আসল রাজধানী।"
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ইরানের নেতিবাচক চিত্রায়ন সম্পর্কে তিনি বলেন: "একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে, আমি কখনও ইরান সম্পর্কে ভুয়া খবর দ্বারা প্রভাবিত হইনি। "এই মিথ্যাচারের অনেকগুলিই এমন স্রোত দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে যা আমেরিকা এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিরোধের সাথে সমস্যা তৈরি করে।
কিন্তু ১২ দিনের যুদ্ধের পর, বিশ্বের অনেক বুদ্ধিজীবী প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে ইরানই একমাত্র দেশ যারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং বাস্তববাদী, কেবল স্লোগান বহনকারী নয়।"
অধ্যাপক ইয়াকিন ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ফিউচার স্টাডিজ বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করে বলেন: "ইরান ভবিষ্যত জ্ঞান ব্যবহার করে তার ম্যাক্রো কৌশলগুলি ডিজাইন করছে। এই অভিজ্ঞতা মাকাসার সহ ইন্দোনেশিয়ার শহরগুলির জন্য খুবই কার্যকর হতে পারে।"
ইন্দোনেশিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তায় তিনি বলেন: "ইরানকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে, একে কাছ থেকে দেখতে হবে।
আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে "উমরাহ প্লাস ইরান" প্যাকেজগুলি এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে মানুষ একই সাথে ওমরাহ এবং ইরান দেখতে পারে এবং এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এই ভ্রমণগুলি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারে।"
ইন্দোনেশিয়ান অধ্যাপক ইন্দোনেশিয়ানদের "প্রচার এবং গুজবের বাইরে" ইরানকে সত্যিকার অর্থে বোঝার জন্য ভ্রমণ করার পরামর্শ দিয়ে উপসংহারে বলেন, "ইরান উন্নত বিজ্ঞান, খাঁটি সংস্কৃতি এবং অতিথিপরায়ণ মানুষের দেশ।"
