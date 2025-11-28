  1. Home
কোম নগরীতে সর্ব্বোচ নেতার বাংলাদেশ প্রতিনিধি অফিসে- নারী চিন্তা নেতৃত্ব -সভার আয়োজন হয়।

২৮ নভেম্বর ২০২৫ - ১১:২২
News ID: 1755030
নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত ও একীভূত করার লক্ষ্যে কোমে বাংলাদেশ প্রতিনিধি কার্যালয়ের থট লিডারশিপ বোর্ড এবং মহিলা নির্বাহী দলের একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি কার্যালয়ের প্রচেষ্টার ফলে, কোম নগরাীতে অবস্থিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি কার্যালয়ে নারী চিন্তাধারার নেতৃত্ব এবং নির্বাহী দলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায়, বিশেষ করে বাংলাদেশী মহিলাদের জন্য শিক্ষামূলক, প্রচারমূলক এবং মিডিয়া প্রোগ্রামগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত, শক্তিশালী এবং সংহত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।

সভা শেষে, অনুমোদনগুলি অনুসরণ করার জন্য ও ভবিষ্যতের কোর্স এবং প্রোগ্রামগুলির জন্য একটি নির্বাহী পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়ার জন্য বিশেষায়িত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

