বিশ্বকে যুদ্ধবিরতির ঘোষনা জানিয়ে গাজায় ধারাবাহিক বিমান হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সতর্ক করে দিয়েছে, ইসরায়েল বারবার বিশ্ববাসীকে বোকা বানিয়ে নির্মমতা অব্যাহত রেখেছে।
গত ১০ অক্টোবরের পর থেকে সাত সপ্তাহে ৫০০ বারেরও বেশি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন হয়েছে। এসব হামলায় নিহত হয়েছে ৪০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি।
গতকাল এক বিবৃতিতে অ্যামনেস্টি জানায়, বুধবার রাতে জেনিনে ইসরায়েলি বাহিনী এক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। তারা দক্ষিণ ও মধ্য গাজায় ধারাবাহিক বিমান হামলা চালাচ্ছে। এর মধ্যে তথাকথিত হলুদ রেখার বাইরের এলাকাও রয়েছে।
অ্যামনেস্টির মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড বলেন, ইসরায়েলের নির্মমতা বন্ধ করার কোনো ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে গাজায় ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড হচ্ছে। তিনি বলেন, ইসরায়েলের গণহত্যা এখনও শেষ হয়নি।
আলজাজিরা জানায়, বৃহস্পতিবার সকালেও গাজার কেন্দ্রে বুরেইজ ক্যাম্প ও খান ইউনিসের পূর্বে ভবন লক্ষ্য করে হামলা হয়েছে। শত শত হামলার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির নির্লজ্জ লঙ্ঘন চলছে। দখলদার বাহিনী পশ্চিম তীরজুড়ে নতুন অভিযান ও গ্রেপ্তার চালাচ্ছে। কালকিলিয়া, তুবাস, হেবরন, তুলকারেম এবং নাবলুস এলাকাকে নতুন লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে।
যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় পর্যায় কতদূর
যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় পর্যায় কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা চলছে। আসন্ন জানুয়ারিতেই গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনী আইএসএফ মোতায়েন করার পরিকল্পনা হচ্ছে। তাছাড়া গাজা পরিচালনায় আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ গঠনের কাজও চলছে। সমন্বয় কেন্দ্রের একজন আমেরিকান কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ইসরায়েলি চ্যানেল ফোরটিন জানিয়েছে, জানুয়ারিতে আইএসএফের প্রথম সেনাদল গাজায় পৌঁছাবে। ২০২৬ সালের এপ্রিলের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে ‘নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া’। রয়টার্স জানিয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করার জন্য গত মঙ্গলবার কায়রোতে তুরস্ক, কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতাকারীরা বৈঠক করেন।
সুড়ঙ্গে আটকা যোদ্ধাদের বাঁচানোর আহ্বান হামাসের
দক্ষিণ গাজায় ইসরায়েল অধিকৃত এলাকায় টানেলে কয়েক ডজন হামাস যোদ্ধা আটকে পড়েছে। তাদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে বুধবার হামাস নেতারা কাতার ও মিসরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সম্প্রতি রাফার সুড়ঙ্গে ১০০ থেকে ২০০ হামাস যোদ্ধা আটকে পড়ে। তাদের মধ্যে যারা বের হওয়ার চেষ্টা করে, তাদের অন্তত ২০ জনকে বিমান হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনারা।
ভারত থেকে ইহুদিদের নেবে ইসরায়েল
মিডলইস্ট আই জানায়, অধিকৃত ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের জন্য ভারত থেকে পাঁচ হাজার ৮০০ বেনেই মেনাশে ইহুদিদের ইসরায়েলে নেওয়া হচ্ছে। উত্তর অংশের গ্যালিলি অঞ্চলে তাদের জন্য বসতি স্থাপন করা হবে। বিশ্বব্যাপী ইহুদিবাদ প্রচারকারী সংস্থা দ্য ইহুদি এজেন্সি ফর ইসরায়েল জানিয়েছে, ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। বেনেই মেনাশে ইহুদি সম্প্রদায় হলো উত্তর-পূর্ব ভারতীয় রাজ্য মিজোরাম এবং মণিপুরের একটি জাতিগত সম্প্রদায়।
‘ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলা যাবে না’
ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় মানুষের জীবনকে অসম্ভব করে তোলার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদেলমাজিদ তেববুনে। তিনি বলেন, ইসরায়েলের আগ্রাসন কোনোভাবেই ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলতে পারবে না। অধিকৃত ফিলিস্তিনের ভাইদের প্রতি আলজেরিয়ার সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে মতপ্রকাশ করেন তিনি।
