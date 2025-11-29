  1. Home
সচিত্র সংবাদ: চট্টগ্রামের হালিশহরে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে শোক মজলিস ও সমাবেশ।

২৯ নভেম্বর ২০২৫ - ১৪:০৮
News ID: 1755391
চট্টগ্রাম হালিশহর হুসাইন (আ.) ট্রাস্ট ইমামবাড়ীতে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকগণের উপস্থিতিতে, গভীর শ্রদ্ধা, মহব্বত ও ধর্মীয় গাম্ভীর্যে অনুষ্ঠিত হয় শোক মজলিস।

