সচিত্র সংবাদ: চট্টগ্রামের হালিশহরে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে শোক মজলিস ও সমাবেশ। ২৯ নভেম্বর ২০২৫ - ১৪:০৮ News ID: 1755391 চট্টগ্রাম হালিশহর হুসাইন (আ.) ট্রাস্ট ইমামবাড়ীতে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকগণের উপস্থিতিতে, গভীর শ্রদ্ধা, মহব্বত ও ধর্মীয় গাম্ভীর্যে অনুষ্ঠিত হয় শোক মজলিস।
