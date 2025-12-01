গাজার বিরুদ্ধে গণহত্যা যুদ্ধে শহীদের সংখ্যা বেড়ে ৭০,১০০ জনে দাঁড়িয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় চলমান হামলায় হতাহতের উপর তাদের সর্বশেষ পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে গাজায় ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, গত ৪৮ ঘন্টায় ২ জন শহীদ (একজন নতুন শহীদ এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা একজনের মৃতদেহ) এবং ১১ জন আহতকে গাজার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
ফিলিস্তিনি তথ্য কেন্দ্রের মতে, ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় এখনও বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগী আটকা পড়েছেন এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং মাঠ পর্যায়ের বিধিনিষেধের কারণে উদ্ধারকারী দল তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না।
মোট শহীদ: ৩৫৪
মোট আহত: ৯০৬
ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারকৃত মৃতদেহ: ৬০৬
৭ অক্টোবর, ২০২৩ সাল থেকে গাজার বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের গণহত্যা যুদ্ধে মোট নিহতের সংখ্যা নিম্নরূপ ঘোষণা করা হয়েছে:
শহীদ: ৭০,১০০
আহত: ১৭০,৯৮৩
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও ঘোষণা করেছে যে ক্রমবর্ধমান পরিসংখ্যানে আরও ২৯৯ জন শহীদ যোগ করা হয়েছে; এরা হলেন সেই ব্যক্তি যাদের পরিচয় তথ্য এবং নথিপত্র ২১ থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি কমিটি দ্বারা সম্পূর্ণ এবং অনুমোদিত হয়েছিল।...
Your Comment