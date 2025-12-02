  1. Home
আমেরিকা কেন ও কীভাবে তার নিজ দেশের জনগণকে শ্বাসরোধ করছে?

২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২০:৫৬
ট্রাম্প প্রশাসনের ভুল ও ধ্বংসাত্মক নীতি এবং কর্মকাণ্ড আমেরিকান জনগণকে শ্বাসরুদ্ধকর করে তুলেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমেরিকান নাগরিকদের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কিছু শ্বাসরুদ্ধকর চাপ নিম্নরূপ:

ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক নীতি

ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক নীতিগুলো আসলে আমেরিকান জনগণের উপর শ্বাসরুদ্ধকর চাপ বাড়িয়েছে। প্রকৃত অর্থে আমেরিকান জনগণের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক মধ্যম ও নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীর জন্য গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল বৃহৎ কর্পোরেশন এবং ধনী ব্যক্তিদের জন্য কর কর্তন যা সাধারণ পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে শ্রেণী বৈষম্য বাড়িয়েছে।

যদিও ধনীরা এই পরিস্থিতি থেকে উপকৃত হচ্ছে সামাজিক পরিষেবার জন্য সরকারি তহবিল হ্রাস পেয়েছে এবং নিম্ন শ্রেণীর উপর চাপ বেড়েছে । এছাড়াও, কল্যাণ ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির জন্য বাজেট হ্রাসের ফলে অনেক পরিবারের চিকিৎসা পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষার অ্যাক্সেস কম হয়েছে। এটি, বীমা খরচ বৃদ্ধির সাথে সাথে, অর্থনৈতিক চাপ আরও তীব্র করেছে।

পরিবেশের ভয়াবহ অবস্থা

ট্রাম্পের উভয় রাষ্ট্রপতির মেয়াদেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশগত পরিস্থিতি বায়ু, জল এবং মাটি দূষণের ক্ষেত্রে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।

 ট্রাম্প প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল প্যারিস চুক্তি থেকে প্রত্যাহার এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি হ্রাস করা।

এই সিদ্ধান্তের ফলে অনেক শক্তি-নিবিড় শিল্প, বিশেষ করে কয়লা এবং তেল খাত, গুরুতর বিধিনিষেধ ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছে এবং বৃহৎ শহরগুলিতে বায়ু দূষণ বেড়েছে। একই সময়ে, পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার (EPA) বাজেট হ্রাসের ফলে বায়ুর গুণমান পর্যবেক্ষণ এবং দূষণকারী নিয়ন্ত্রণের সংস্থাটির ক্ষমতা সীমিত হয়েছে।

পানি সংকট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ একটি গুরুতর পানি সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে; পানীয় জলের অভাব এবং দূষণ উভয়ই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে, মূলত মার্কিন সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে।

জলবায়ু পরিবর্তন, দীর্ঘায়িত খরা এবং পুরাতন অবকাঠামো সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এমনকি লস অ্যাঞ্জেলেস এবং নিউ ইয়র্কের মতো বৃহৎ, ধনী শহরগুলোতেও "দারিদ্র্যের নিষ্কাশন" নামে পরিচিত একটি ঘটনা ঘটেছে - জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়ের কারণে যেসব পরিবার পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহের টেকসই সুযোগ পায় না। 

 এই সংকট কেবল মানুষের স্বাস্থ্যকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলেনি বরং কৃষি, শিল্প এবং খাদ্য নিরাপত্তার উপরও চাপ সৃষ্টি করেছে। পানির ঘাটতির ফলে কৃষির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঘটেছে এবং দূষিত পানীয় জল সরকার এবং দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের উপর জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জল সংকট সম্পদের ঘাটতি এবং ব্যাপক দূষণের সংমিশ্রণ। 

গৃহহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে

ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহহীনতার বৃদ্ধির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল কল্যাণ ও সামাজিক কর্মসূচির বাজেট হ্রাস, যা অনেক নিম্ন আয়ের পরিবারকে সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত করেছে।

সামাজিক আবাসন এবং ভাড়া ভর্তুকিতে বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে আরও বেশি লোক আবাসনের অত্যধিক ব্যয় বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

এছাড়াও, ট্রাম্প প্রশাসনের সামাজিক পরিণতি বিবেচনা না করে নিয়মকানুন হ্রাস এবং মুক্ত বাজারকে সমর্থন করার উপর মনোযোগ দেওয়ার ফলে প্রধান শহরগুলিতে আবাসনের দাম অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রবণতা গৃহহীনতার সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউইয়র্কের মতো রাজ্যগুলিতে। এই পরিস্থিতি কেবল একটি সামাজিক সংকটই নয়, বরং আমেরিকার জননিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের জন্যও একটি গুরুতর হুমকি।

বন্দুক সহিংসতার উত্থান

ট্রাম্প প্রশাসনের অস্ত্র বহনের স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ সমর্থনের নীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণহারে গুলিবর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইনি বিধিনিষেধ বাতিল বা দুর্বল করার ফলে আধা-স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের প্রবেশাধিকার সহজ হয়েছে এবং স্কুল, শপিং মল এবং পাবলিক প্লেসে গণহারে গুলিবর্ষণের সম্ভাবনা বেড়েছে।

পরিসংখ্যান দেখায় যে ট্রাম্পের আমলে গণহারে গুলিবর্ষণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেকের ক্ষতি হয়েছে। এই পদ্ধতি কেবল জননিরাপত্তাকে দুর্বল করেনি, বরং নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য সরকারের কর্তব্যের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং আমেরিকান সমাজের উপর এর গভীর সামাজিক ও মানসিক প্রভাব পড়েছে।

