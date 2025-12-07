  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ

অমিয় বাণী

৭ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৫:৩০
News ID: 1758460
অমিয় বাণী

রুজি ও সৎকর্ম/দ্বিতীয় পর্ব

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সৃষ্টির অধিপতি, কায়েনাতের মাওলা আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী (আ.) এরুপে উপদেশ দিয়েছেন।

فَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَ خَافُوا بَغْتَةَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الْعُمُرِ مَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الرِّزْقِ، مَا فَاتَ الْيَوْمَ مِنَ الرِّزْقِ رُجِيَ غَداً زِيَادَتُهُ وَ مَا فَاتَ أَمْسِ مِنَ الْعُمُرِ لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ، الرَّجَاءُ مَعَ الْجَائِي وَ الْيَأْسُ مَعَ الْمَاضِي، فَـ"اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ".

সৎকাজে দ্রুত এগিয়ে যাও এবং উদ্যোগ নাও, আর জীবনের হঠাৎ সমাপ্তি এসে পড়ার আশঙ্কা সবসময় মনে রাখো। কারণ পূণরায় ‘জীবন’ ফিরে পাওয়া কোনো আশা নে, যেমনভাবে ‘রুজি’ ফিরে আসতে পারে।

আজ যে রুজি তোমার হাত ছাড়া হয়েছে, তা হয়তো আগামীকাল ফিরে পেতে পারো; কিন্তু গতকাল তোমার জীবন থেকে যে সময় অতীত হয়েছে, আজ তার ফিরে আসার কোন আশা নে

হ্যাঁ, ভবিষ্যতের জন্য আশা এবং অতীতের জন্য হতাশা থাকে, "অতএব, যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রকৃত মুমিন না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

ব্যাখ্যা: আমরা জানি, আজ যদি কোনও কারণে আমাদের জীবিকা হারিয়ে ফেলি, তাহলে আশা করা যায় যে আগামীকাল আমরা তা ফিরে পাবো, কিন্তু যে জীবন কাটিয়েছি তা ফিরে পাওয়ার কোনও আশা নেই, এবং এটাই এই পৃথিবীর জীবনের নিয়ম; আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যা চলে যায় তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

অতএব, যুক্তি, প্রজ্ঞা এবং সতর্কতা নির্দেশ করে যতক্ষণ সময় আছে, আল্লাহর আদেশ পালন এবং সৎকর্ম করার সুযোগগুলি  যেন হাতছাড়া না হয়।

যতটুকু সম্ভব, পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো; কারণ আখিরাত স্থায়ী ও অনন্ত, আর তার পথে যাত্রা দীর্ঘ ও কঠিন। এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী— জীবন হোক সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ, যাপন হোক কষ্টে বা স্বাচ্ছন্দ্যে, একদিন তা শেষ হবেই।

নির্বাচন আমাদের নিজেদের হাতে।

হামিদরেযা রেযায়ী

৭/12/2025

উৎস:

নাহজুল বালাগা, খুতবা ১১৪ (শেষাংশ)

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha