শেখ নাঈম কাসেম: কোনো শক্তিই হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করতে পারবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর প্রধান শেখ নাঈম কাসেম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার যে পরিকল্পনা করেছে, তা কোনোভাবেই সফল হবে না। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “কোনো শক্তিই হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করতে পারবে না। হিজবুল্লাহ লেবাননকে রক্ষা করবে এবং কখনো আত্মসমর্পণ করবে না।”
শহীদ আলেমদের স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শেখ নাঈম কাসেম বলেন, “শহীদ আলেমদের রক্ত আমাদের জীবনের আলো, আর তাদের কলমের মশি আমাদের পথ দেখায়।”
তিনি আরও বলেন, লেবাননসহ বিশ্বের অনেকেই হিজবুল্লাহর বিকাশে বিস্মিত। শত্রুরা চেয়েছিল হিজবুল্লাহকে ধ্বংস করতে, কারণ দলটি দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতীক।
হিজবুল্লাহপ্রধানের মতে, সংগঠনটি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে এবং লেবাননের উন্নয়ন ও মুক্তির লক্ষ্যে যেকোনো পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।
ইসরায়েলের আগ্রাসন নিয়ে নাঈম কাসেম বলেন, “লেবাননের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধে সব ধরনের উপায় গ্রহণ করা জরুরি।” তিনি আরও যোগ করেন, “লেবাননের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই।”
তিনি অভিযোগ করেন, “অহংকারী বিশ্ব হিজবুল্লাহকে বদনাম করতে চায়, কারণ প্রতিরোধ আন্দোলনটি দেশপ্রেম, মুক্তি ও মর্যাদার একটি রূপান্তরমূলক আদর্শ তুলে ধরে।”
শেখ নাঈম কাসেম বলেন, “হিজবুল্লাহ লেবাননের প্রতিরোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে কাজ করেছে। বিশেষ করে ২০০৬ সালে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে লেবাননের স্বার্থে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে দলটি।”
শেষে তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন, “হিজবুল্লাহ নিজেকে, জনগণকে এবং দেশকে রক্ষা করবে—কোনোভাবেই হার মানবে না।”
