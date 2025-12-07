বাবরি মসজিদ নির্মাণে এক ব্যক্তিই দিচ্ছেন ৮০ কোটি টাকা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শনিবার (৬ ডিসেম্বর) ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানের মঞ্চে এক ব্যক্তিই ৮০ কোটি টাকা দিচ্ছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন হুমায়ুন। তবে তিনি ওই ব্যক্তির নাম বলেননি।
এর আগে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩৩তম বার্ষিকীর দিন ৬ ডিসেম্বর (শনিবার) পুনর্নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে নিজ দলের তোপের মুখে পড়েছিলেন হুমায়ুন। এরপর তাকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
সংবাদমাধ্যম টিভি৯ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বহিষ্কার হওয়া এই তৃণমূল বিধায়কের বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোতে ভালই বিতর্ক হয়েছে। বিষয়টি ভারতের হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। হাইকোর্ট থেকে সবুজ সংকেত মিলতেই মহা সমারোহে মসজিদটির ভিত্তি প্রস্তর সম্পন্ন করলেন হুমায়ুন।
বাবরি মসজিদ তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। তবে এই টাকার একটি পয়সাও তিনি সরকারের থেকে নেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তার দাবি, পুরো মসজিদ নির্মাণ হবে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অনুদানে।
ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে হুমায়ুন জানান, এক ব্যক্তি বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য ৮০ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছেন। আর সেটাও এক মাসের মধ্যে।
হুমায়ুনের কথায়, এক জন রয়েছেন, তিনি নাম ঘোষণা করতে বারণ করেছেন। আগামী ১ মাসের মধ্যে ৮০ কোটি টাকা আমার সংস্থাকে দেবে। কোম্পানি থেকে দেবে। টাকার কোনও অভাব হবে না। সরকারের টাকায় মসজিদ করব না। তাতে পবিত্রতা নষ্ট হবে।
২৫ বিঘার জমি হাতে রয়েছে হুমায়ুনের। তার মধ্যে আপাতত ৩ কাঠা জমির ওপরেই মসজিদের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি হয়েছে। কেবল মসজিদ নয়, হুমায়ুন জানান, ২৫ বিঘা জায়গার মধ্যে ইসলামিক হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, হেলিপ্যাড, মুসাফিরখানা হবে।
জায়গাটি নির্বাচন করা হয়েছে, জাতীয় সড়ক থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মেরেকেটে ৩০০ থেকে ৪০০ মিটার।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সমালোচনা করে বলছেন, একটি ভোটের মুখে হুমায়ুনকে কেন্দ্র করে তীব্র বিড়ম্বনায় পড়েছে তৃণমূল। সংবাদ সম্মেলন করে তাকে বহিষ্কার করা হলেও এই অস্বস্তি দলকে বহুদূরে নিয়ে যেতে পারে।
বিরোধী দলের মতে, সংখ্যালঘু কার্ড খেলছেন হুমায়ুন কবীর। আর তৃণমূলের দাবি, সংখ্যালঘু প্রার্থীর বিষয়ে মিথ্যে তথ্য দিচ্ছেন হুমায়ুন।
