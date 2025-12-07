  1. Home
ফরাসি মুসলিমদের এক-তৃতীয়াংশ বৈষম্যের অভিযোগ করেন।

৭ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৬:০২
ফরাসি মানবাধিকার রক্ষাকারীদের একটি নতুন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশে ধর্মীয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল জাজিরার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ফ্রান্সে একটি বিশাল মুসলিম জনসংখ্যা বাস করে, যা উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি সহ প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশ থেকে নাগরিকদের অভিবাসনের ফলে গঠিত হয়েছিল।

ফরাসি আইনে জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ নিষিদ্ধ, যার ফলে বৈষম্যের উপর ব্যাপক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তবে, অধিকার প্রতিরক্ষা অফিসের প্রধান ক্লেয়ার হেডন ২০২৪ সালে ৫,০০০ ফরাসি বাসিন্দার উপর করা একটি জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে ধর্মীয় বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, ৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে গত পাঁচ বছরে তাদের ধর্মের কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, যা ২০১৬ সালে মাত্র ৫ শতাংশ ছিল।

মুসলিম পটভূমির লোকেদের মধ্যে এই হার অনেক বেশি ছিল, ৩৪% মুসলিম, অথবা মুসলিম বলে মনে করা মানুষ বলেছে যে তারা বৈষম্যের শিকার হয়েছে, যেখানে ইহুদি ও বৌদ্ধ ধর্ম সহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে প্রায় ১৯% এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে মাত্র ৪% ছিল।

প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এই বিধিনিষেধগুলির মধ্যে রয়েছে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য করা, তাদের যোগ্যতা এবং শিক্ষার স্তরের নীচে কাজ গ্রহণ করা, অথবা উপযুক্ত কাজ না পেলে ফ্রিল্যান্স কাজের আশ্রয় নেওয়া। এটি আরও উল্লেখ করে যে মুসলিম মহিলাদের কখনও কখনও খেলাধুলায় প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

