বারগুসি'র মুক্তির দাবি চাইছে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বরা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্বের দুই শতাধিক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ফিলিস্তিনি রাজনীতিবিদ ও কমান্ডার মারওয়ান বারগুসি'র মুক্তির দাবিতে আহ্বান জানিয়েছেন।
৬৬ বছর বয়সী মারওয়ান বারগুসি ফাতাহ আন্দোলনের সদস্য এবং ফিলিস্তিনিদের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা। দখলদার ইসরায়েলের একটি আদালত দ্বিতীয় ইনতিফাদার সময় সশস্ত্র প্রতিরোধে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে তাকে দণ্ড দেয়। তিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলের কারাগারে আটক রয়েছেন।
কানাডীয় কবি, গল্পকার ও রাজনৈতিক কর্মী মার্গারেট অ্যাটউড, ব্রিটিশ অভিনেতা ইয়ান ম্যাককেলেন এবং ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড ব্র্যানসনসহ বিশ্বের বহু পরিচিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এরিমধ্যে মারওয়ান বারগুতির মুক্তির দাবিতে একটি খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন।
ব্রিটেনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন বিখ্যাত ইংলিশ ফুটবলার ও বিশ্লেষক গ্যারি লিনেকার, ব্রিটিশ লেখক ফিলিপ পুলম্যান, উপন্যাসিক জেডি স্মিথ এবং ফরাসি লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যানি এরনো। এছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব চিঠিতে সই করেছেন।
এই বিষয়ে ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে, তেল আবিব নতুন আইন পাস করতে চায়, যাতে ফিলিস্তিনি বন্দিদের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং এই আইন বারগুসি'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।
ইংরেজ গায়কের মঞ্চে স্লোগান: 'ইনতিফাদা জিন্দাবাদ'
ফিলিস্তিনের প্রতি শিল্পীদের সমর্থনের ধারাবাহিকতায় আরেকটি খবরে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ শিল্পী বব ভাইলান সম্প্রতি ব্রাসেলসে ব্যাপক দর্শক সমাবেশে একটি কনসার্ট করেছেন। এর আগে তিনি গ্লাস্টনবারি উৎসবে 'ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ধ্বংস হোক' শ্লোগানের কারণে আলোচনায় আসেন বব ভাইলান।
সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানে তিনি যে শার্ট পরেছিলেন, তাতে লেখা ছিল: “ইনতিফাদা জিন্দাবাদ”—যা ফিলিস্তিন জনগণ এবং দখলদার ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি প্রতিরোধযোদ্ধাদের প্রতি স্পষ্ট রাজনৈতিক সমর্থনের বার্তা বহন করে।
এর আগেও ভাইলান ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অবস্থান নেওয়ার কারণে আলোচিত হন; এমনকি তাঁর ব্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়। তবুও, ব্রাসেলসের কনসার্টে তিনি আবারও ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতির বার্তা তুলে ধরেন এবং জোর দিয়ে বলেন- শিল্প হচ্ছে দখল ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
