আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য হিজাব এবং রমজানের রোজা নিষিদ্ধ করার নতুন সংসদীয় প্রস্তাব বিতর্কের ঝড় তুলে দেওয়ার পর ফ্রান্স আবারও ধর্মীয় আভাস সহ রাজনৈতিক ও সামাজিক ঝড়ের মধ্যে পড়েছে।
ফরাসি সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়গুলির মধ্যে একটি আবার সামনে চলে এসেছে, যে বিষয়গুলি মূলত পক্ষপাতদুষ্ট গবেষণার সমালোচনা, হ্রাসমূলক জরিপ এবং অন্যের ভয়ের উপর ভিত্তি করে একটি পরিবেশ তৈরির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এমন একটি পরিবেশ যা ফরাসি প্রজাতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির বিপজ্জনক ক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করছে।
ফ্রান্সের আসন্ন নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে এই মামলাটি মনোযোগের শীর্ষে থাকবে এবং আগামী বছরগুলিতে এটি মেরুকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অক্ষগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠতে পারে।
ফরাসি কাউন্সিল অফ ইসলামিক ফেইথ এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে ফরাসি মুসলিমদের উপর একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, ফরাসি ইহুদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি পরিষদ (CRIF) দ্বারা কমিশন করা হয়েছে এবং একজন ফরাসি উদ্যোক্তা একজন ইসরায়েলি এজেন্টের সহযোগিতায় এটি পরিচালনা করেছেন।
ধর্মীয় ও জাতিগত তথ্যকে সবচেয়ে সংবেদনশীল তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই কাউন্সিল জাতীয় তথ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে বিষয়টি অনুসরণ করার পরিকল্পনা করছে।
"আসমাহান শূদ্র" জোর দিয়ে বলে যে তরুণ মুসলিমদের মধ্যে এই বর্জনের অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, যা একসাথে বসবাস এবং কাজ করার সরকারী স্লোগানের বিরুদ্ধে এক ধরণের ক্ষোভ এবং বিদ্রোহ তৈরি করেছে।
