https://bn.abna24.com/xjXBM৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০১:৫৩ News ID 1758941 সংবাদ পরিষেবা আফ্রিকার সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা আফ্রিকার সংবাদ নাইজেরিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে শেখ যাকযাকির সাক্ষাৎ+ছবি। ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০১:৫৩ News ID: 1758941 শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি গতকাল, শনিবার নাইজেরিয়ার আবুজায় তার বাড়িতে তারাবা, জিগাওয়া, আদামাওয়া, কানো, গোম্বে এবং বেনু রাজ্যের বেশ কয়েকজন ধর্মীয় নেতা এবং স্থানীয় পণ্ডিতদের আতিথ্য করেন। Tags নাইজেরিয়া শেখ যাকযাকি সাক্ষাৎ আতিথেয়তা ধর্মীয় পণ্ডিত
