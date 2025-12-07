ভারতে আন্তঃধর্মীয় সংহতি; পার্থক্যের উর্ধ্বে মানবতা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভারতে ধর্মীয় সহাবস্থানের প্রকৃত চেতনা তখনই প্রকাশিত হয় যখন মানুষ একসাথে এবং একে অপরের পক্ষে দাঁড়ায়।
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, জম্মু এবং উত্তর প্রদেশ রাজ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে, যা আবারও প্রমাণ করেছে যে মানবতা সমস্ত সীমানা এবং পার্থক্য অতিক্রম করে।
জম্মুতে মুসলিম সাংবাদিককে সমর্থন করলেন হিন্দু কর্মী
জম্মুতে, কুলদীপ শর্মা নামে একজন সমাজকর্মী আন্তঃধর্মীয় সংহতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছেন। অভিযোগ এবং মতপার্থক্যের কারণে কিছু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মুসলিম সাংবাদিক আফরাজ আহমেদ দারের বাড়ি ভেঙে ফেলে। যদিও বিষয়টি জটিল ছিল, কুলদীপ শর্মা প্রান্তিকতার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে মানবতার চেতনাকে প্রথমে রেখেছিলেন।
কিছুদিন আগে, কুলদীপ আফরাজ আহমেদ দারের কাছে একটি নতুন জমির মালিকানার দলিল উপস্থাপন করেন, এমন একটি দৃশ্য যা উপস্থিত অনেকের চোখে জল এনে দেয়। "এটি জমি নয়, এটি আমার প্রতিশ্রুতি; হিন্দু এবং মুসলিম এক হওয়ার প্রতিশ্রুতি," দলিল হস্তান্তর করার সময় কুলদীপ বলেন।
পিলিভিতে হিন্দু চালকের জীবন বাঁচালো মুসলিম যুবক
উত্তর প্রদেশের পিলিভিট জেলায়, একটি আর্টিকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর পুকুরে পড়ে যায়। চালক গাড়ির ভেতরে আটকা পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন, যখন তার চারপাশের জনতা ঘটনাটি দেখছিল।
সেই মুহূর্তে, ফয়সাল নামে এক মুসলিম যুবক এক মুহূর্তও দ্বিধা না করেই হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উদ্ধার অভিযানের সময় সে গাড়ির জানালা ভেঙে দেয়, চালকের কাছে পৌঁছায়, এমনকি বেশ কয়েকবার তার নৌকা উল্টে দেয়; কিন্তু সে হাল ছাড়েনি, কারণ সেই মুহূর্তে মূল বিষয় ছিল ধর্ম নয়, বরং একটি মানুষের জীবন বাঁচানো। অবশেষে, ফয়সাল চালককে জল থেকে জীবিত টেনে তুলতে সক্ষম হন।
উল্লেখ্য যে কুলদীপ এবং ফয়সাল উভয়েই দেখিয়েছেন যে মানবতাই সবচেয়ে পবিত্র মূল্যবোধ। এই দুটি ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে যে ভারতের আসল শক্তি সেইসব মানুষের হৃদয়ে নিহিত যারা ধর্মীয় পার্থক্যের বাইরে একে অপরকে মানবতা এবং সহানুভূতির দিকে আমন্ত্রণ জানায়।
