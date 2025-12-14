  1. Home
নাইজেরিয়ান মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি: সমাজ সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হল নিপীড়ন এবং নিপীড়কদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করা।

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০২:৩৭
শেখ সানুসি আব্দুল কদর এক বক্তৃতায় বলেন: "যতক্ষণ না জনগণ স্পষ্টভাবে নিপীড়ন ও নিপীড়কদের বিরুদ্ধে তাদের নির্দোষতা ঘোষণা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপক সংকটের অবসান সম্ভব হবে না।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার কানো রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শেখ সানুসি আব্দুল কাদের বক্তৃতায় জোর দিয়ে বলেন যে যতক্ষণ না জনগণ নিপীড়ন ও নিপীড়কদের বিরুদ্ধে তাদের নির্দোষ ঘোষণা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই মহাবিপর্যয়ের অবসান হবে না।

তার বক্তৃতায়, তিনি একটি চিন্তাশীল উদাহরণ দিয়ে বলেন: "এটা আশ্চর্যজনক যে এই দেশের কিছু মানুষ এখনও মনে করে যে যারা তাদের উপর অত্যাচার করে তারাই তাদের রক্ষা করবে। কেউ কীভাবে তাদের সম্পত্তি চোরের হাতে ছেড়ে দিয়ে আশা করতে পারে যে এটি নিরাপদ থাকবে?"

শেখ আব্দুল কদর আরও বলেন: "সাধারণ জ্ঞান বিশ্বাসঘাতকদের হাতে মানবিক পুঁজি অর্পণ করার অনুমতি দেয় না এবং একই সাথে এর নিরাপত্তার আশাও রাখে না।"

সমাজের একটি বৃহৎ অংশের সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে, তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্মপ্রচার, ব্যাখ্যা, আলোকিতকরণ এবং অসন্তোষ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং এটিকে একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন।

