সংবাদ পরিষেবা আফ্রিকার সংবাদ সচিত্র সংবাদ: হযরত মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে "আল-আকসা: গাজা থেকে যারিয়া পর্যন্ত" সম্মেলন। ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৫৩ News ID: 1764062 নাইজেরিয়ার "যারিয়া" ট্র্যাজেডিতে এক হাজারেরও বেশি নির্যাতিত শিয়াদের শাহাদতের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে "গাজা থেকে যারিয়া পর্যন্ত" সম্মেলনটি হযরত ফাতেমা মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের শাবেস্তানে অনুষ্ঠিত হয়।
