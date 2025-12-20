  1. Home
সচিত্র সংবাদ: হযরত মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে "আল-আকসা: গাজা থেকে যারিয়া পর্যন্ত" সম্মেলন।

২০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৫৩
News ID: 1764062
নাইজেরিয়ার "যারিয়া" ট্র্যাজেডিতে এক হাজারেরও বেশি নির্যাতিত শিয়াদের শাহাদতের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে "গাজা থেকে যারিয়া পর্যন্ত" সম্মেলনটি হযরত ফাতেমা মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের শাবেস্তানে অনুষ্ঠিত হয়। 

