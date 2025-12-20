  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

গাজার আশ্রয়কেন্দ্রে ইসরাইলি হামলা

২০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২০:০৫
News ID: 1764068
গাজার আশ্রয়কেন্দ্রে ইসরাইলি হামলা

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি গোলাবর্ষণে একটি আশ্রয়কেন্দ্রে পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা সিটির পূর্বাঞ্চলের তুফাহ এলাকায় একটি স্কুলভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্রে ইসরাইলি গোলাবর্ষণে পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল এ তথ্য জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ইসরাইলি বাহিনী ইয়েলো লাইনের পূর্ব দিকে অবস্থান নিয়েছে। তবে অক্টোবর থেকে কার্যকর এই যুদ্ধবিরতি নাজুক অবস্থায় রয়েছে। উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলছে, আর মধ্যস্থতাকারীরা আশঙ্কা করছেন ইসরাইল ও হামাস উভয়ই প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত করছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ইসরাইলি হামলায় কমপক্ষে ৩৯৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

অন্যদিকে ইসরাইলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এ অঞ্চলে তিনজন ইসরাইলি সৈন্য নিহত হয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha