ব্রিটিশ কারাগারে নজিরবিহীন অনশন।

২২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৬:৪৩
অনশন ধর্মঘট/ফিলিস্তিনিপন্থী কর্মীদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটিশ কারাগারে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনরত ফিলিস্তিনিপন্থী কর্মীদের পরিবার তাদের বন্দীদের স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছে যে তারা "ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে"। ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই সতর্কীকরণ করা হয়েছে।

এই সভায়, "প্যালেস্টাইনের প্রিজনারস" নামে পরিচিত বন্দীদের পরিবার, ডাক্তার এবং আইনজীবীরা ব্রিটিশ বিচারমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির প্রতি আহ্বান জানান যে, এই বন্দীদের জীবন নষ্ট হওয়ার আগেই এই সংকট সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

اعتصاب غذای بی‌سابقه در زندان‌های انگلیس؛ جان فعالان حامی فلسطین در خطر مرگ

বন্দীরা, যাদের মধ্যে কয়েকজনকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে, তারা ২রা নভেম্বর থেকে তাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন।

ইসরায়েলি অস্ত্র কারখানায় হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বন্দীরা ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে সংহতির প্রতীকী পদক্ষেপ নিচ্ছেন। পর্যবেক্ষকরা এই ধর্মঘটকে ১৯৮১ সালে উত্তর আয়ারল্যান্ডে কুখ্যাত "এইচ-ব্লক" ধর্মঘটের পর ব্রিটিশ কারাগারে সবচেয়ে বড় সমন্বিত অনশন ধর্মঘট হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

اعتصاب غذای بی‌سابقه در زندان‌های انگلیس؛ جان فعالان حامی فلسطین در خطر مرگ

বৈঠকের অন্য অংশে, মুসলিম বন্দী কামরান আহমেদের বোন শাহমিনা আলম গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে তার পরিবার তার অবস্থার অবনতির ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারে না। তিনি ঘোষণা করেন যে তার ভাই প্রতিদিন প্রায় আধা কেজি ওজন কমাচ্ছে এবং গত তিন দিনেই তার ওজন তিন কেজি কমেছে।

