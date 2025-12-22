  1. Home
পবিত্র কোম নগরীতে নাইজেরিয়ান শিক্ষার্থী এবং আলেমদের সাথে শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির সাক্ষাৎ।

২২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৭:০৫
News ID: 1764875
পবিত্র কোম নগরীতে নাইজেরিয়ান শিক্ষার্থী এবং আলেমদের সাথে শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির সাক্ষাৎ।

শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি কোম নগরীর অধ্যায়নরত নাইজেরিয়ান শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করেন এবং ইসলামি একাডেমিক পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার এবং শিক্ষাগত ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শেখ যাকযাকি শিক্ষার পথে আধ্যাত্মিক অভিমুখীকরণের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে, শিক্ষাকে তখন কার্যকর বলে মনে করেন যখন আন্তরিকতার সাথে এবং ঐশ্বরিক সন্তুষ্টির পথে শিক্ষা পরিচালিত হয়।

তিনি ধর্মীয় পরিচয় এবং সামাজিক দায়িত্ব রক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মূল্যায়ন করেন এবং জ্ঞান, অঙ্গীকার এবং ঐশ্বরিক মূল্যবোধের মধ্যে সংযোগের উপর জোর দেন।

دیدار شیخ سید ابراهیم زکزاکی با دانشجویان و طلاب نیجریه‌ای در قم

" ইমাম খোমেনী (রহ.)-এর চিন্তাভাবনা ও পথ প্রচারের জন্য বিশ্বজুড়ে যে সেবকদের সম্মান জানানো হয়েছিল, তাদের সম্মানে একটি বড় সম্মেলনে তার উপস্থিতির পর এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। 

دیدار شیخ سید ابراهیم زکزاکی با دانشجویان و طلاب نیجریه‌ای در قم

