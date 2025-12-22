বসতি স্থাপনকারীরা আল-আকসা মসজিদে হামলা চালায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে যে দখলদার বাহিনীর সুরক্ষায় কয়েক ডজন বসতি স্থাপনকারী মসজিদে হামলা চালায় এবং উস্কানিমূলক তালমুদিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।
তারা ইহুদিদের হনুক্কার অষ্টম এবং শেষ দিনে মসজিদের উঠোনে "মহাকাব্যিক প্রণাম" নামে পরিচিত একটি অনুষ্ঠানও করে।
উল্লেখ্য, গত আট দিনে হাজার হাজার বসতি স্থাপনকারী আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে হামলা চালিয়েছে, বসতি স্থাপনকারী গোষ্ঠীগুলি মসজিদে আক্রমণ তীব্রতর করার এবং জেরুজালেমের পুরাতন শহরে উস্কানিমূলক মিছিল করার আহ্বান জানানোর পর।
Your Comment