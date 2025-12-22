  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

বসতি স্থাপনকারীরা আল-আকসা মসজিদে হামলা চালায়।

২২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:২৩
News ID: 1764948
বসতি স্থাপনকারীরা আল-আকসা মসজিদে হামলা চালায়।

সোমবার সকালে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর সহায়তায় বসতি স্থাপনকারীরা আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে হামলা চালায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে যে দখলদার বাহিনীর সুরক্ষায় কয়েক ডজন বসতি স্থাপনকারী মসজিদে হামলা চালায় এবং উস্কানিমূলক তালমুদিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।

তারা ইহুদিদের হনুক্কার অষ্টম এবং শেষ দিনে মসজিদের উঠোনে "মহাকাব্যিক প্রণাম" নামে পরিচিত একটি অনুষ্ঠানও করে।

شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی یورش بردند

উল্লেখ্য, গত আট দিনে হাজার হাজার বসতি স্থাপনকারী আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে হামলা চালিয়েছে, বসতি স্থাপনকারী গোষ্ঠীগুলি মসজিদে আক্রমণ তীব্রতর করার এবং জেরুজালেমের পুরাতন শহরে উস্কানিমূলক মিছিল করার আহ্বান জানানোর পর।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha