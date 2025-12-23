  1. Home
নাইজেরিয়ায় অপহৃত ১৩০ শিক্ষার্থী উদ্ধার

২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২২:০৫
নাইজেরিয়ার নাইজাররাজ্যে একটি ক্যাথলিক স্কুল থেকে বন্দুকধারীদের হাতে অপহৃত আরও ১৩০ জন শিক্ষার্থী মুক্তি পেয়েছে ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দেশটির রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র সানডে দারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর মাধ্যমে স্কুলটির অপহৃত সব শিক্ষার্থী এখন মুক্ত বলে দাবি করেছে কর্তৃপক্ষ।

গত নভেম্বরের শেষের দিকে নাইজার রাজ্যের পাপিরি এলাকায় অবস্থিত ‘সেন্ট মেরি’স ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে কয়েকশ শিক্ষার্থী ও কর্মীকে তুলে নিয়ে যায় একদল বন্দুকধারী। এই ঘটনাটি ২০১৪ সালে বোকো হারামের হাতে চিবোকের স্কুলছাত্রী অপহরণের ভয়াবহ স্মৃতিকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছিল।

শুরুতে খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশন অফ নাইজেরিয়া জানিয়েছিল, হামলার পর শিক্ষার্থী ও কর্মীসহ প্রায় ৩১৫ জন নিখোঁজ ছিলেন।

