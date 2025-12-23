জাতিসংঘের হুঁশিয়ারি: সুদানের যুদ্ধ পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘের রাজনৈতিক ও শান্তিরক্ষা বিষয়ক সহকারী মহাসচিব "মোহাম্মদ খালেদ আল-খায়ারি" বলেছে: "সুদানের ঘটনাবলী যদি সমাধান না করা হয়, তাহলে সুদানের প্রতিবেশীরাও ওই দেশের অভ্যন্তরে এবং আশেপাশে একটি আঞ্চলিক সংঘাতে জড়িত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।"
এই সতর্কতা এমন সময়ে এসেছে যখন কয়েক মাস ধরে, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার, "ভোলকার তুর্ক", কর্ডোফানের মতো বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে আসছেন এবং উত্তর দারফুর, বিশেষ করে এল ফাশারে অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনী এবং র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জর্জরিত সুদানের সংকট নতুন মাত্রা ধারণ করেছে। কয়েক দশক ধরে গৃহযুদ্ধ, দক্ষিণ সুদানের বিচ্ছিন্নতা এবং দারফুর সংকটের পর সুদান এখনও স্থিতিশীলতার পথ খুঁজে পায়নি।
সেনাবাহিনী এবং মিলিশিয়াদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, জাতিগত ও উপজাতিগত দ্বন্দ্ব এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ, বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বর্তমান যুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করেছে। এছাড়াও, মধ্যস্থতায় ধারাবাহিক ব্যর্থতা, বিদেশী হস্তক্ষেপ এবং বিবাদমান পক্ষগুলির মধ্যে গভীর অবিশ্বাসের কারণে এই সংকট দীর্ঘায়িত হচ্ছে।
সংঘাতের জটিলতা থেকে বোঝা যায় যে সুদানের সংকট একটি সাধারণ সামরিক সংঘাতের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। সংঘাতে জড়িত প্রতিটি পক্ষের নিজস্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে, যার ফলে উভয় পক্ষেরই আলোচনার শর্তাবলী মেনে নেওয়া বা পিছিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়েছে।
খার্তুম এবং ওমদুরমানের মতো প্রধান শহরগুলিতে, সেইসাথে কর্দোফান এবং দারফুরের মতো স্পর্শকাতর অঞ্চলের সংঘাত গভীর সামাজিক বিভাজনকে তুলে ধরে যা সমঝোতাকে কঠিন করে তুলেছে এবং সংকটকে এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে যেখানে এটিকে আর সম্পূর্ণ গৃহযুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।
সুদানের যুদ্ধে বিদেশী শক্তিগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুদানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে সোনা, তেল এবং বাণিজ্য পথ, সর্বদা বিদেশী শক্তিগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
এই সম্পদগুলিতে প্রবেশাধিকারের প্রতিযোগিতা সুদানের বিরোধিতাকারী পক্ষগুলিকে বহিরাগত শক্তিগুলির কাছ থেকে সমর্থন পেতে উৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে, কিছু আঞ্চলিক এবং আন্তঃ-আঞ্চলিক শক্তির বিদেশী হস্তক্ষেপ সংকটকে দীর্ঘস্থায়ী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই হস্তক্ষেপগুলি কেবল শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেনি বরং সংকটের জটিলতাও বাড়িয়েছে।
কিন্তু সুদান যুদ্ধের মানবিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলো এই সংকটের সবচেয়ে ভয়াবহ দিকগুলির মধ্যে একটি। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষ ও রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে।
দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতিবেদন অনুসারে, নারী ও শিশুরা এই সংকটের সবচেয়ে বেশি শিকার। এছাড়াও, এল ফাশারের মতো শহরগুলি দারফুরের অপরাধের পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখনও প্রতিহত করতে পারেনি। বিশেষ করে, যৌন সহিংসতা, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংসের অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।
যুদ্ধের গুরুতর অর্থনৈতিক পরিণতিও হয়েছে। অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংস, উৎপাদন ও বাণিজ্য বন্ধ এবং খাদ্য সংকট, গণ অভিবাসন এবং আঞ্চলিক অর্থনীতির ক্ষতি চলমান এই সংকটের অন্যতম পরিণতি।
সুদান আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে; দেশটি প্রতিদিন সহিংসতার গভীরে ডুবে যাচ্ছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতেও এই সংকট ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। যদি এই যুদ্ধ আঞ্চলিক সংঘাতে পরিণত হয়, তাহলে কেবল সুদানই নয়, সমগ্র আফ্রিকা অস্থিতিশীলতা, গণ-অভিবাসন, অর্থনৈতিক পতন এবং রক্তাক্ত সংঘাতের ঢেউয়ের মুখোমুখি হবে।
জাতিসংঘের এই সতর্কীকরণ সমস্ত আন্তর্জাতিক পক্ষের জন্য একটি সতর্কবার্তা, কারণ আজ উদাসীনতার অর্থ এমন একটি আগুন জ্বালানো যা আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।
Your Comment