মিসাইল ইস্যুতে ইরানের নতুন বার্তা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঈসমাইল বোকায়ী জানান: নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা করবে না ইরান।
সম্প্রতি ইরান নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়া শুরু করেছে। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দখলদার ইসরায়েল। তাদের আশঙ্কা, মহড়ার আড়ালে ইরান ইসরায়েলের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিতে পারে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই তেহরান জানিয়ে দিল, তাদের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি আলোচনার বিষয় নয়।
“ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি আমাদের ভূখণ্ড রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি কোনো আলোচনার জন্য নয়। যেহেতু বিদেশি আগ্রাসন প্রতিহত করাই এর মূল লক্ষ্য, তাই এ বিষয়ে কোনো ধরনের আলোচনা হবে না।”
উল্লেখ্য, গত জুন মাসে দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সরাসরি সংঘাত শুরু হয়, যা টানা ১২ দিন স্থায়ী ছিল। ওই সময় তেহরান ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থাপনায় নিখুঁত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।
ইসরায়েল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক কর্মসূচিকে নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে।
